Millie Bobbie Brown anunció que adoptó una niña junto a su marido, Jake Bongiovi: “Ahora somos tres”
La protagonista de Stranger Things reveló que, junto al hijo de Bon Jovi, decidieron agrandar la familia y le dieron la bienvenida a una pequeña
- 1 minuto de lectura'
Este jueves 21 de agosto Millie Bobby Brown hizo un inesperado anuncio que llenó de emoción y los 64 millones de seguidores que tiene en Instagram. Para sorpresa de todos, la protagonista de Stranger Things anunció que junto a su marido Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, se convirtieron en padres de una niña.
“Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra querida bebé por adopción”, expresó la actriz en un posteo de Instagram. “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fueron tres”, sentenció. La imagen estuvo decorada con la foto de un árbol del matrimonio. En una mera cuestión de minutos el posteo tuvo más de medio millón de “Me Gusta”. Sin embargo, decidieron cerrar los comentarios.
Noticia en desarrollo...
