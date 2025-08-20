Qué dijo Flor Peña sobre Homo Argentum

La controversia por la película Homo Argentum y las declaraciones de su protagonista, Guillermo Francella, sumó un nuevo capítulo. Florencia Peña, reconocida actriz y excompañera de elenco de Francella, se pronunció sobre el debate que divide al ambiente artístico y político.

¿Qué dijo Florencia Peña sobre la polémica de Homo Argentum?

Florencia Peña abordó la discusión generada por Homo Argentum y marcó su desacuerdo con la idea de medir el arte por su resultado en la taquilla. En diálogo con el programa Intrusos, la actriz sostuvo que el valor de una producción cultural es independiente de su convocatoria. “No estoy de acuerdo con lo que dijo [Francella], yo creo que el arte nunca puede estar supeditado a un resultado”, afirmó.

"La cultura de un pueblo es esencial y es esencial que haya un estado presente", afirmó Peña Archivo

Peña defendió con firmeza la necesidad del apoyo público a la industria. Sostuvo que la cultura de un pueblo es esencial y que es clave que haya un estado presente, como sucede en los países más desarrollados. Para la actriz, el debate se desvió de su eje. “Fue una ensalada rusa donde se mezclaron todos los temas, el conflicto se politizó”, opinó.

La artista recurrió a su propia experiencia para argumentar su punto de vista. “Una película no es mala porque fueron cuatro personas o buena porque fueron muchas. Generalmente, hasta se da al revés. Yo hice cosas muy buenas a las que no fue nadie y cosas no tan buenas que se llenaron”, detalló.

"A Guille lo adoro y le tengo un gran cariño, fue un gran maestro para mí", expresó la actriz

“Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión”, comentó. Subrayó que la intervención del Presidente en la discusión contribuyó a politizar el tema y diferenció también el debate de ideas de las relaciones personales. “A Guille lo adoro y le tengo un gran cariño (...) Bienvenido el debate. Y, vuelvo a repetir, el cariño que le tengo no tiene que ver con nuestra forma de pensar”, acotó.

¿Qué controversia generó la película?

La polémica se desató tras el estreno de Homo Argentum a partir de declaraciones de su protagonista, Guillermo Francella. El actor cuestionó la inversión del Estado en la realización de películas que, según él, logran una escasa convocatoria de público. Francella aseguró que muchas veces esas producciones “ni la familia del director va porque son obras de arte que no tienen identificación, no representan a nadie”.

¿Qué otras voces se sumaron al debate?

Juan Minujín, consultado en el programa Bondi, defendió la diversidad de públicos y el apoyo estatal. “El cine necesita el apoyo del Estado, es sano que lo tenga; el Incaa coprodujo todas las películas exitosas”, argumentó. Calificó como “un disparate que se politice el cine”. Luis Brandoni, en cambio, respaldó al actor y a la película. “La película de la que estamos hablando no recurrió al Estado, entonces no tiene sentido una crítica en este sentido. Artísticamente está muy bien”, sostuvo.

Moria Casán también ofreció su opinión en Intrusos. “No consumo a Francella. Tengo la mejor porque viajamos juntos”, comentó y recordó al actor como “un vendedor de departamentos” en sus inicios.

