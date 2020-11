Mirtha Legrand angustiada por la partida de Diego Armando Maradona

Pablo Mascareño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 19:35

Estaba sentada en uno de los sillones de su living, escuchando la radio y observando las copas de los árboles de la Avenida Del Libertador cuando se enteró de la noticia. Mirtha Legrand aún no sale del asombro y la tristeza que le generó la muerte de Diego Armando Maradona cerca del mediodía de hoy. "Me impresionó muchísimo. Lo primero que dijeron por radio es que se había descompuesto, pero, inmediatamente, anunciaron el fallecimiento. Fue un shock grandísimo, estoy muy dolorida", dijo, hace minutos, la diva a LA NACION.

La diva de los almuerzos recibió en varias oportunidades a Diego Armando Maradona, aunque no entablaron un vínculo personal Fuente: Archivo

Si bien el vínculo no era íntimo, tenían la relación ineludible que establecen dos grandes personalidades. Se habían cruzado en eventos y frente a las cámaras: "No lo conocía mucho, pero, cada vez que lo vi fue muy amable conmigo. Vino a mi programa varias veces y siempre ha sido muy cariñoso y respetuoso", recuerda la responsable de las comidas más famosas de la televisión argentina. "Desgraciadamente, tenía la salud muy quebrantada, estaba muy disminuido físicamente", reconoce Legrand, quien aprovecha la oportunidad para saludar a los deudos del ídolo: "Les mando a Claudia y a sus hijas un caluroso abrazo y mi pésame más sentido", dijo sin poder ocultar su emoción y la voz entrecortada.

Así como el astro del fútbol asistió a varios almuerzos de la Legrand, ella recompensó con su asistencia a aquel ciclo de eltrece donde Diego era el anfitrión: "Hice uno de los programas de La noche del 10, fue fantástico. Recuerdo que estuvo muy afectuoso conmigo, me recibió con alegría, con todos los honores".

De todos modos, la diva y el astro no se privaron de mantener algunos enfrentamientos públicos. Con su habitual verborragia, Maradona, en más de una oportunidad, se despachó a gusto contra Mirtha. La conductora, con elegancia, aprovechó varias veces su espacio para devolver atenciones y aclarar los tantos.

Aunque es fanática de Racing, supo disfrutar de las maravillas que Maradona generaba en suelo nacional con las casacas de Boca Juniors o de la Selección Nacional: "Mi marido, cuando lo veía jugando en televisión, me llamaba para que no me perdiese lo que hacía Diego en la cancha. 'Vení, Chiquita, vení a ver esto', me decía Daniel con admiración".

"Se ha muerto uno de los hombres más importantes del mundo. Se ha muerto un grande y considero que, en Argentina, hay que tener respeto por los ídolos", finalizó conmovida.

Conforme a los criterios de Más información