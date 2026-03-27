Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena para su primera competición de culturismo

Arnold Schwarzenegger parece haber encontrado una nueva actividad que lo tiene tan entretenido como orgulloso: el actor está entrenando a su hijo Joseph Baena, que está a punto de participar de su primera competición de culturismo.

En una serie de imágenes que el joven de 28 años compartió en su cuenta de Instagram, puede verse al siete veces vencedor del concurso Mr. Olympia dándole instrucciones, en medio de su exhaustivo entrenamiento, en el gimnasio Gold’s Gym de Venice, California.

Baena hará su debut en el culturismo en el NPC Natural Colorado State, que se celebrará en el Pinnacle Performing Arts Center de Denver, Colorado, este sábado, según informó TMZ Sports.

“Es un padre increíble. Es una gran persona a la que admirar y es el hombre más inteligente que conozco. Siempre me ha apoyado muchísimo en todo lo que hago. Así que estoy muy agradecido de tener un padre como él”, declaró Baena a ET en 2023.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

Baena tenía 13 años cuando Schwarzenegger reveló públicamente su existencia, fruto de una aventura extramatrimonial con su ama de llaves. Esa revelación terminó con su matrimonio de 25 años con la periodista Maria Shriver.

De hecho, de los cinco hijos del exgobernador de California, Baena es quien más ha seguido sus pasos, a pesar de haber crecido principalmente con su madre, la chef Mildred ‘Patty’ Baena, en Bakersfield, California. “Maria y yo íbamos a terapia de pareja una vez por semana. En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.’ Pensé que mi corazón se detenía, y luego dije la verdad”, reconoció. “Ella quedó destrozada por eso. Tuve una aventura en el 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más crecía, más claro me quedaba que era mi hijo. Luego, lo único que comencé a pensar fue en qué debía hacer para mantenerlo en secreto”, agregó.

El 26 de abril de 1986, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se casaron

Si bien el actor revivió aquel duro momento, aseguró que por lo general se siente “renuente a hablar de eso”. “Cada vez que lo hago se abren las heridas de nuevo”, explicó. “Creo que ya causé suficiente dolor a mi familia por ese desliz. Todos tuvieron que sufrir. Maria tuvo que sufrir. Los niños tuvieron que sufrir. Joseph. Su madre. Todos”.

En aquel documental, definió a Joseph como un “hombre fantástico” y reveló que se siente muy orgulloso de él. “Estuvo mal lo que hice. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido”, dijo, y agregó de inmediato: “Lo amo y ha resultado ser un joven extraordinario”.

Schwarzenegger y Joseph, años atrás EL TIEMPO/GDA

Sin embargo, el vínculo entre Joseph y sus cuatro hermanastros, Katherine, Christina, Patrick y Christopher, no resultó tan idílico como el actor esperaba. “Joseph creció alrededor de ellos e iba habitualmente a la mansión en Pacific Palisades, donde la familia vivió desde 1986 hasta 2003″, afirmó una fuente cercana a la familia a la publicación Page Six en 2023. A pesar de esto, ahora no quieren tener contacto con el joven y hubo varios indicios de esa decisión que tomaron en conjunto los cuatro hermanos.

De hecho, en 2019, Katherine, la mayor de clan, contrajo matrimonio con el actor Chris Pratt y Baena no fue invitado a la celebración. De todas formas, intentó acercarse a su hermana comentándole la publicación de Instagram de un día tan importante para ella. ”¡Felicidades!”, escribió junto a dos emoticonos de corazones y una botella de champán.

Arnold Schwarzenegger junto a su yerno Chris Pratt y sus hijos Christophe, Christina, Patrick y Katherine KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tampoco pasó inadvertida otra situación que se produjo en 2023, en la premier de FUBAR, la serie de acción de Netflix protagonizado por Schwarzenegger. En la presentación, los hermanos posaron junto a su padre, pero Joseph lo hizo apartado de ellos.