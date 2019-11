Mirtha Legrand explicó por qué no asistió a la cena despedida del presidente en Olivos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 12:22

El lunes por la noche se llevó a cabo en Olivos una cena despedida de Mauricio Macri con algunas personalidades del espectáculo. Susana Giménez, Guillermo Francella, Mariana Fabbiani y Oscar Martínez fueron algunos de los invitados que dijeron presente, sin embargo algo llamó mucho la atención: la gran ausente de la noche fue Mirtha Legrand.

Los rumores de un alejamiento entre la diva y el Presidente suenan fuerte en el último tiempo a raíz de una serie de dichos que realizó Mirtha durante sus programas en contra de Macri y su gobierno. Y ahora con la ausencia de la conductora en esta especial cena en Olivos, no hicieron más que acrecentarse. Pero, en el marco de una gala solidaria, la Chiqui rompió el silencio y habló por primera vez del tema y confirmó que no fue invitada al encuentro.

"¿Por qué no fue a la cena?", preguntó el cronista de Involucrados. "No, no me invitó, chicos, no me invito", confesó Legrand confirmando los rumores y sorprendida por la actitud del Presidente. Y agregó: "La otra vez me los encontré (en referencia a Mauricio Macri y Juliana Awada) en la fiesta del diario LA NACIÓN y me dijo: 'Ay, vamos a comer pronto', pero esta vez no me invitaron".

Tras asegurar que este año fue excelente, ya que se siente "una mujer muy querida", la conductora de eltrece se refirió a la posibilidad de que Alberto Fernández vaya a su programa antes de terminar el año. "Vamos a ver", lanzó sin dar más detalles, pero con un gesto que hablaría de un encuentro entre ellos mucho más pronto de lo pensado. Al parecer sería Nacho Viale el que se estaría encargando en persona de negociar una entrevista exclusiva entre su abuela y el futuro presidente.