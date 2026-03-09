Video: el pogo de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius

Rodrigo Valladares Macri, sobrino de Mauricio Macri, se casó este sábado con la influencer Emily Lucius en una celebración realizada en una quinta familiar en Los Polvorines y entre los invitados se encontraba el expresidente, quien se mostró eufórico en medio de un pogo en la pista de baile.

En redes sociales se volvió viral un video captado por otro de los invitados en que el líder de Pro saltaba junto a un grupo de jóvenes al ritmo de la canción "I Gotta Feeling", de los Black Eyed Peas y tomó de la mano a la recién casada.

El emotivo posteo de Macri en el casamiento de su sobrino y el pogo familiar

Entre los invitados también estaban otras personalidades del mundo de las redes y vinculadas a Lucius, como Rocío Marengo con Eduardo Fort, Mica Viciconte junto a Fabián Cubero, Paula Pareto, Federico Bal, Sofía Jujuy Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, además de Sofía Pachano, Santi Ramundo, Agus Battioni, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

La pareja se había casado por civil hace dos semanas, en un evento al que también había asistido el expresidente, y este sábado pasaron por el altar.

El mensaje para su hermana

En el marco de la celebración, Macri también compartió un mensaje en su cuenta de Instagram y se mostró "contento y emocionado". “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, escribió en referencia al fallecimiento de Sandra Macri, ocurrido el 28 de junio de 2014 a los 53 años.

El emotivo mensaje que compartió Mauricio Macri el día después del casamiento

Hermana del exmandatario e hija de Franco Macri, la mujer murió en la ciudad de Buenos Aires a causa de un cáncer terminal contra el que luchaba desde hacía varios años. Era la segunda de los cinco hijos del empresario, después de Mauricio y antes de Gianfranco, Mariano y Florencia.

Al momento de su muerte estaba casada con el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo, a quien había conocido tras separarse de Hugo Valladares, con quien tuvo dos hijos: Rodrigo, el recién casado, y Franco. Leonardo fue uno de los denunciantes en la causa de escuchas ilegales que involucró a Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno porteño, y a otros funcionarios. En ese expediente, la Cámara Federal procesó al dirigente de Pro en julio de 2010, aunque posteriormente el juez federal Sebastián Casanello consideró que no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio oral.