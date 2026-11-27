Ninguno de los involucrados quiere hablar. Casi no hay versiones oficiales y todo lo que se diga, en consecuencia, debe ser sostenido desde un vacilante verbo en tiempo potencial. Lo cierto es que la única que no participa de las luchas intersticiales entre las partes es la gran protagonista de la historia, Mirtha Legrand. ¿O acaso es la que mantiene el férreo control del timón y decidirá a piacere el qué, el cómo y el cuándo?

La gran leyenda del espectáculo argentino, que el próximo 23 de febrero celebrará su centenario, es un caso único en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento del mundo, razón suficiente para sostener que la interna tironeada en torno a su despedida televisiva y el prefacio al festejo de su centenario, a priori, no se encontrarían a la altura de las circunstancias.

“El canal está esperando a Mirtha, todo depende de sus ganas y de su salud. Tenemos todo preparado para que se dé como ella quiera, incluso con un programa especial”, sostuvo a LA NACION una alta e inobjetable fuente de eltrece, quien también reconoció que “por ahora, no tenemos el ok de Mirtha, ni del médico ni de la familia”.

Radiante en su última aparición pública, el 31 de octubre pasado cuando asistió al cumpleaños de su hija Marcela Tinayre Gerardo Viercovich - LA NACION

Aunque las partes no reconozcan nada al respecto, la relación entre StoryLab -la compañía liderada por Nacho Viale y Diego Palacio, responsable de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana- y las autoridades de eltrece -léase Adrián Suar y Pablo Codevilla- no transitaría su mejor momento, pero, en la televisión, los ánimos van y vienen de acuerdo a las circunstancias. “Nada es para siempre”, vocifera una poeta del rock local.

Lo cierto es que, por primera vez en su vida, “La Chiqui” vive su presente con menos ansiedad por su regreso a la actividad. Acaso las dificultades de salud —una rareza en su inquebrantable bienestar físico— que atravesó desde el 7 de septiembre, cuando fue internada por primera vez como consecuencia de un cuadro respiratorio, menguaron su incondicional vocación por el trabajo y despertaron su deseo de permanecer más tiempo rodeada de sus afectos más íntimos y cercanos.

El comunicado que todos esperaban en torno a la salud de la estrella

Tironeo

“El canal lo único que hace es esperar y tener las puertas abiertas para lo que ella quiera hacer. En el mientras tanto, el canal decide seguir con Juana Viale para seguir bancando a Mirtha durante este año”, reflexiona otra alta fuente de eltrece, que pidió anonimato.

Cuando se consulta a esa misma fuente sobre la continuidad de Juana Viale durante la temporada 2027, la respuesta es terminante: “no sé”. Las vacilaciones con respecto al futuro del formato se sostienen en unos cuantos fundamentos. Para las autoridades del canal, el tándem Mirtha-Juana es efectivo y atractivo. Abuela y nieta, dos estilos diferentes y un mismo programa. Ya sin “La Chiqui” en el aire, sostener a Juana Viale con los dos ciclos no sería una opción demasiado tentadora para el canal, aunque tampoco está descartada.

Por otra parte, Juana Viale disfruta mucho más de su trabajo como actriz y, estar haciendo televisión, le impide abocarse de lleno a su vocación primigenia.

Abuela y nieta al frente de un mismo e histórico programa, algo infrecuente en los medios del mundo Gentileza StoryLab

En las últimas horas, un escollo se sumó a una relación con vaivenes entre eltrece y StoryLab.

Hace algunos días, Juana partió de vacaciones a El Salvador. En sus posteos de Instagram se la puede ver practicando surf y senderismo. Es conocida la afición de Viale por los deportes y el cuidado de la naturaleza.

Si bien, por contrato, todo estaría dentro del marco de lo avalado por determinadas cláusulas, lo cierto es que a las autoridades del canal no les habría caído bien que la conductora y actriz dejase algunos programas grabados con mayor anticipación de la habitual (los ciclos se graban los viernes previos al fin de semana de salida al aire, lo cual les confiere cierta actualidad).

Del otro lado, en el seno de StoryLab, también hay malestar y razones no faltan. La noche de Mirtha, que históricamente salió al aire a las 21.30, desde la semana pasada fue “corrido” una hora más tarde para dejar lugar a Todo sigue igual, flamante ciclo de humor y actualidad a cargo de Roberto Moldavsky y “Toto” Kirzner. Si bien la franja de las 22.30 está contemplada dentro de lo que podría definirse como prime time, lo cierto es que para el grupo etario que sigue La noche de Mirtha se trataría de un horario algo tardío.

El sábado pasado, el programa de Juana Viale salió al aire desde las 22.33, cincuenta y nueve minutos después de que comenzara PH, podemos hablar, su contrincante de Telefe. Ya con el “adversario” instalado, le resultó muy difícil a eltrece posicionarse. Cuando comenzó La noche de Mirtha, PH, podemos hablar marcaba 6,9 puntos. Por otra parte, el espacio de Moldavsky y “Toto” Kirzner le dejó el aire a Viale con 2,2 puntos.

A pesar de eso, La noche de Mirtha mantuvo esa audiencia e, incluso, cuando en el tramo final ya no compitió con el programa de Andy Kusnetzoff, se ubicó muy cerca de la marca de Tierras, el ciclo que continuó la programación de Telefe.

Juana Viale cerró, dos minutos después de la medianoche, con 3 puntos, subiendo ocho décimas la marca con la que tomó la pantalla y solo ocho décimas por debajo de Telefe. Está claro que los televidentes tradicionales de La noche de Mirtha le rinden fidelidad a la “mesaza” y siguen a la nieta de la estrella, quien les imprimió informalidad a las elegantes cenas sabatinas.

¿Moria 2027?

Moria Casán es la otra gran celebridad de eltrece. Su programa La mañana con Moria marca agenda y la presencia de la diva en la señal se da en el marco de un presente más que auspicioso para ella, con un éxito teatral en cartel -Cuestión de género- que va por su segundo año de funciones en el Metropolitan porteño y el estreno de su biopic en Netflix que se convirtió en un suceso. Indudablemente, Moria Casán es uno de los grandes personajes del año.

En ese contexto, comenzó a circular el rumor de que la exvedette ocuparía la franja horaria de los sábados por la noche. La diva se desentendió del tema, incluso argumentando que nadie se había comunicado con ella.

Mirtha Legrand y Moria Casán, las grandes celebridades de la pantalla de eltrece Captura eltr

La idea, atada con alfileres, tiene dos patas, por un lado, se dijo que StoryLab se haría cargo de esa producción del flamante ciclo de Moria y, por otro, se argumentó que sería eltrece de quien dependería directamente el formato. Más allá de eso, lo cierto es que nada hay en firme con respecto a esta posibilidad. Lo que se sabe es que Moria habría desistido de una oferta para pasarse a América, dada su comodidad por permanecer en eltrece, señal que ella misma define como “un canal con linaje”.

La vuelta

Es casi un hecho que el regreso de Rosa María Martínez Suárez de Tinayre a la pantalla será la excusa para su gran despedida artística. Lo que aún no está definido es si esto sucederá antes de fin de año o bien en el marco de un especial a emitirse en el mes de febrero para celebrar los 100 años de la estrella. La intención de Adrián Suar es poner en el aire una gala acorde a las circunstancias. Nacho Viale apunta en la misma dirección.

Si tal programa especial sucediese antes de fin de año, se generaría algo similar a lo que aconteció el sábado 19 de diciembre de 2020, cuando “La Chiqui” regresó al aire luego de nueve meses de no hacer su programa debido a la extensa cuarentena como consecuencia de la pandemia del Covid.

En aquella oportunidad, también participaron de la “mesaza”, Marcela Tinayre y Ambar de Benedectis, hija de Juana Viale.

Una idea descabellada anticipó una suerte de “cadena nacional” donde todas las señales se aunarían en el festejo, pero eso significaría que eltrece resignase su potestad sobre su gran celebridad, algo que no sucederá. Con todo, ningún medio de nuestro país estará al margen del inusual acontecimiento.

A StoryLab debe reconocérsele el mérito de sostener en el aire un clásico de la televisión argentina nacido el 3 de junio de 1968 y con el aura excluyente de Mirtha Legrand, su conductora, la mujer que le legó ADN propio a ese espacio que marcó su quiebre de la actuación a la animación por fuera de la ficción cinematográfica o teatral.

Con todo, con el ciclo ya al aire, cada tanto la diva nacida en Villa Cañás despuntó su vocación de actriz. Aunque no con definida regularidad, protagonizó las comedias Tovarich y Potiche, siempre amparada en las decisiones de su esposo, Daniel Tinayre, y en el halo productor de Carlos Rottemberg, hoy su gran amigo y uno de sus sostenes, quien fuera socio de Tinayre y también productor del programa televisivo durante muchos años.

El 28 de junio de 1999, por América, Carlos Rottemberg acompañó a Mirtha Legrand, en su rol de amigo y productor del programa, en el regreso de la diva al aire luego de la muerte de su hijo Daniel Enrico Fantoni - LA NACION

Nacho Viale, desde hace más de una década, acompaña a su abuela y sostiene la salida al aire del formato. Primero fue junto a Martín Kweller y luego junto a su amigo y actual coequiper, el realizador Diego Palacio.

No es un mérito menor haber mantenido al aire el ciclo, incluso con los contratiempos que generó la pandemia del Covid, cuando Juana Viale, hermana del productor, debió hacerse cargo de los espacios, una proeza que hay que remarcar.

A pesar de su lugar relevante, Nacho Viale siempre eligió el bajo perfil Prensa Telefe

Cotidiano

Marcela Tinayre está muy pendiente del día a día de su madre, al punto tal que las visitas a su piso de Avenida del Libertador incluyen algunos paseos en auto por la ciudad y más allá también.

La semana pasada, ambas compartieron un tour conurbano que las llevó a circular por la puerta de la casa de Juana Viale, tal como comentó la responsable de Almorzando con Juana, ubicada en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

La diva disfruta de estos recorridos que le permiten estar activa y, sobre todo, al tanto del pulso de la calle. Además, no claudica en su conocida vocación por mantenerse actualizada e informada hasta el paroxismo, rutinas que no ha dejado de ejercer.

"La Chiqui" en su primera salida luego de su internación, cuando visitó la casa de Juana Viale para celebrar el Día de la Madre junto a su familia y su gran amiga Amalia Idoyaga Molina Instagram

Los domingos, aunque con un número de invitados menor, Mirtha volvió a su conocida rutina de tomar el té con amigos, a quienes invita especialmente a su casa con un estricto protocolo; todo comienza a las 17 y finaliza tres horas después. Este hábito es esperado por “La Chiqui” con ansiedad, ya que, durante la semana, no está autorizada a cumplir con sus habituales salidas y encuentros sociales.

Más allá de sus paseos en auto, la celebración del Día de la Madre en casa de su nieta Juana y la asistencia al cumpleaños de Marcela Tinayre, donde se la vio muy bien y feliz, las salidas de la diva son contadas.

Está claro que no irá a hacer su programa a Mar del Plata y se desaconseja que visite la ciudad balnearia para sostener una agenda social que, de solo pensarla, agota a cualquiera, pero con ella nunca se sabe y una posibilidad es que su gran celebración centenaria acontezca en el Hotel Costa Galana de Playa Grande y que la estrella pueda disfrutar de algunos días de permanencia -y descanso inquebrantable- en la suite presidencial del edificio vidriado que balconea al mar.

El 9 de enero de este año, LA NACION fue testigo exclusivo del primer programa de Mirtha Legrand en Mar del Plata, una tradición que se extrañará durante la próxima temporada Mauro V. Rizzi

Todo un país espera el regreso de la gran dama del espectáculo argentino. Ella tendrá la última palabra sobre cómo acontecerá tal cuestión. La despedida de una carrera profesional que cosechó todos los lauros posibles y el festejo de un cumpleaños centenario no significan algo menor.

A esta altura del partido, Mirtha sorteó toda diferencia social e ideológica, se convirtió en leyenda y hasta sus adversarios le rinden honores. “Les he dado mi vida”, les ofrendó a sus seguidores con la insistencia de un mantra. Razones no le faltaron.