Mirtha Legrand recordó a Beatriz Salomón: "Estoy triste, muy triste"

15 de junio de 2019 • 22:19

La muerte de Beatriz Salomón provocó una catarata de mensajes por parte de muchos famosos, que la recordaron con mucho cariño en las redes sociales. Mirtha Legrand también decidió enviarle sus condolencias a la familia de la actriz, y recordarla al comienzo de su programa el sábado por la noche.

"Estoy un poco triste, muy triste", comenzó diciendo la Chiqui, antes de leer unas palabras que escribió previamente. "Una triste noticia. Esta tarde murió en el hospital Fernández la actriz Beatriz Salomón. A fines de abril estuvo en este programa, todos sentimos que fue como una despedida, hacía más de un año que no se presentaba en público", recordó. "Será recordada por sus trabajos junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel entre otros. Tenía 65 años. Nuestras condolencias a sus hijas y toda su familia".

Después de la parte protocolar, Mirtha se permitió hablar libremente sobre la actriz, cuya última aparición pública fue en su programa. "Hoy hablé con el director del Fernández y me dijo que ya no había nada que hacer. Se había dormido, pobrecita, estaba sufriendo de una terrible enfermedad".

"Tuvo una vida muy dura, pasó un momento muy difícil con el tema de su ex marido, con el que ahora estaba en buena relación", siguió relatando la conductora. "Tenía dos hijas. Yo se que está en el cielo y nos esta viendo en este momento, un beso enorme".

Mirthá contó que solía hablar con ella por teléfono. "Yo no era amiga, pero cada tanto hablábamos por teléfono. Supe que estaba en una situación difícil y bueno, tratamos de ayudarla, de estar a su lado y de hacerla sentir lo más feliz posible los últimos días de su vida", reveló la conductora.

"Que en paz descanse. Es difícil reponerse después de una noticia así", expresó antes de que pasaran un pequeño video de la última vez que Beatriz visitó el programa. "Como lamentamos esta noticia, era una mujer buenísima. Le decían la turca, pero yo no, a ella mucho no le gustaba. Una vez me dijo, 'pero yo no soy turca'", contó antes de mandarle un saludo. "Te querremos siempre querida".