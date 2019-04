La actriz se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su enfermedad

Fue un año difícil para Beatriz Salomón , quién después de ser operada de la cadera fue diagnosticada con cáncer de colon. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la actriz se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su salud y contar como atraviesa este duro momento.

"Esta es mi primera salida artística, para venir a visitarte a vos", le dijo a la conductora, que admitió que dudó en invitarla al programa pero que la producción la incentivó a que lo haga. "Me siento mejor, ha sido un año terrible porque es muy cruenta esta enfermedad", contó.

Beatriz lucha desde hace 10 meses con la enfermedad, y está a punto de terminar con el tratamiento y ser dada de alta. "Por suerte me salieron bien los análisis de sangre, y esta semana me hacen la resonancia magnética para ver como estoy por dentro. Parece que después sigo con pastillas", reveló sobre su estado actual. "Me han atendido muy bien en el Fernández y gracias a vos", le transmitió a Mirtha, quién es madrina de la entidad.

Mientras disfrutaba la cena, la actriz contó que recién está recuperando el apetito. "Hace una semana que como de todo, antes no comía nada. Bajé 10 kilos y perdí toda la masa muscular. También perdí mi melena, esta es una peluca", dijo conteniendo las lágrimas.

"Para sostenerme me agarre mucho de mis hijas, que son lo más importante, es la única manera de salir adelante", reconoció antes de contar cómo fue el momento en que se enteró del diagnóstico. "Fue difícil cuándo me lo dijeron, y ese mismo día tuve que decirle a mis hijas. Primero hablé con la más grande, que me dijo 'hay mamá no me dejes sola'", contó muy emocionada. "Pero bueno, son cosas de la vida".

Por amor a sus hijas, Beatriz decidió volver a dialogar con su exmarido, quién se hizo cargo de las chicas, de 15 y 18 años, durante todo el tiempo en que ella estuvo bajo tratamiento. "Con mi ex hubo un pequeño acercamiento, porque como me enfermé yo no podía cumplir con las rutinas que debía cumplir un padre. Tuvimos una charla y él se empezó a ocupar de las niñas, de ir al colegio, de sacarlas a pasear. Es muy importante para ellas".