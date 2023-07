¿Mirtha va a Telefe? Nacho Viale está negociando con varios canales el regreso de la diva

escuchar

Tras las fallidas negociaciones de Adrián Suar para que Mirtha Legrand vuelva a la pantalla de eltrece con sus clásicas mesazas, ayer por la tarde una información comenzó a circular por los medios: ¿la diva está cerca de arreglar con Telefe? Si bien por ahora es más una expresión de deseo que una realidad, sí es verdad que su nieto, Nacho Viale, se está juntando con autoridades de diferentes señales para ver si puede cerrar un contrato con alguna.

Ayer Luis Ventura habló sobre este rumor de La “Chiqui a Telefe” en el programa A la tarde (América) y en su ciclo de radio Del Plata, ya que a él le había llegado la información de la mano de una persona del mundo del marketing. “Me vinieron a buscar para que paute en el programa de Mirtha que va aparecer en Telefe”, le dijo una fuente al periodista, que inmediatamente expresó su asombro por semejante noticia: “Me quedé seco y le pedí que me explique cómo es todo”. Tras estas versiones, el conductor de Secretos Verdaderos se comunicó con Legrand para tener una confirmación de su parte. “Gente del mundo publicitario me dijo que estaban buscando auspiciantes para su tradicional mesa en Telefe...”, le contó a la diva de los almuerzos y ella le respondió: “Yo no sé nada, Luis. Yo me enteré por el programa de América”.

Tras hablar además sobre la situación del país, a la cual definió como “malísima por no decir desastrosa”, a Legrand la consultaron sobre los posibles invitados de su famosa mesa de cara a las elecciones presidenciales. “No lo pensé todavía pero algún político va a estar seguro. No pensé en las mesas porque pensé que ya no volvía porque no se arreglaron las negociaciones con eltrece y tampoco con América ”, reveló mientras advertía sus ganas de volver: “Yo deseo volver, muchísimo lo deseo”.

Al confesar que la noticia de Ventura la había tomado por sorpresa, Mirtha contó que casualmente su nieto se había comunicado con ella para juntarse en los próximos días. “Nacho volvió de viaje hace unos días, no lo vi. Hoy me llamo y me dijo que venía el miércoles a hablar conmigo, así que algo de cierto debe haber, algo hay” , dijo convencida.

“Sé que hubo negociaciones y a mí me lo dieron por cerrado. Mirtha firmó con Telefe”, le volvió a decir el periodista ilusionando a la conductora. “No sé nada, querido. Usted me dio la noticia, una linda noticia. Nacho es de hacer estas cosas, estas sorpresas”, señaló.

Con Susana “somos muy amigas”

Minutos después, Ventura le preguntó si iba a poder convivir con Susana Giménez, gran estrella del canal de las pelotitas de colores. Tras un sí rotundo, Legrand expresó: “Somos muy amigas. Nos hablamos, nos queremos, nos respetamos y nos divertimos juntas. Es amiga de toda la familia, es muy amiga de mi hija Marcela y era muy amiga de Goldy, mi hermana. De algún modo vino a ocupar su lugar porque yo le confió mis cosas y ella las suyas, nos contamos cosas personales. Nos hablamos continuamente, nos whatsappeamos”.

Tras la insistencia del periodista por saber cómo iba a ser la convivencia de las dos divas, Mirtha opinó: “Mejor para el canal, ¿qué puede suceder? Celos yo no tengo y envidia tampoco. Susana tampoco. Tenemos nuestra personalidad muy definida desde hace años, cada una hace su trabajo a su manera. Tenemos maneras de ser, de conducir y de estar delante de una pantalla diferentes, cada una con su personalidad pero las dos somos muy buenas”.

A su vez, también opinó sobre el nuevo rol de Marcelo Tinelli en América y dio algunos detalles de las negociaciones que su nieto tuvo con él para volver a América: “Sé que me pidió. Yo trabajé muy bien muchos años en América. Él ahora va a estar en los estudios que yo estaba en la calle Cuyo, en Martínez. Son muy lindos, aunque pasé bastante frío porque son difíciles de calefaccionar, pero son muy cómodos. Lo único que es lejos”, indicó.

Horas más tarde, la conductora asistió a la cena a beneficio de la Fundación del Hospital Fernández en el Salón Dorado del Teatro Colón y la pregunta fue inevitable: ¿vuelve a Telefe? Fiel a su estilo, Mirtha enfrentó los rumores y, al igual que en horas de la tarde, no desmintió ni confirmó la noticia, solo dijo que le agradaría la idea.

En negociaciones

Más allá de los dichos de Ventura, según pudo saber LA NACION, todavía no hay nada cerrado respecto al canal en donde Legrand podría volver a realizar sus famosos almuerzos o sus cenas. Las reuniones con diferentes emisores siguen en pie y su nieto y productor, Nacho Viale, está abierto a hablar, escuchar y acercar propuestas con todos aquellos que quieran tener a su abuela en su pantalla. Sin embargo, esas charlas o reuniones no significa que esté cerrada ninguna negociación.

En este sentido, este medio pudo confirmar que esta semana Viale volverá a tener conversaciones con América y elnueve por lo que todavía no está dicha la última palabra, así que Mirtha deberá seguir esperando para poder cumplir su deseo de volver a la televisión.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

LA NACION