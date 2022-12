Momento tenso en PH. Lizardo Ponce cruzó a Agustín de GH: “¿Cómo se te ocurre volver a entrar?”.

escuchar

Cuestionado y muy criticado. Así vivió Agustín Guardis, el último eliminado de Gran Hermano, su tour televisivo luego de salir de la casa más famosa del país. Y su participación en PH, podemos hablar, no fue la excepción. Es que luego de hablar de su fallida estrategia de juego, el politólogo explicó que sintió el acoso de sus compañeros de juego porque buscaban que “saliera del closet” y se comparó con Lizardo Ponce, quien había hablado unos minutos antes del bullying que sufrió de chico por ser homosexual. “Te comparás conmigo y mi caso es completamente diferente”, lo cruzó, molesto, el influencer.

“Pasen al frente los que fueron discriminados o excluidos por el resto”, fue la consigna que dio pie al tenso momento. A su turno, Guardis recordó que durante su adolescencia lo discriminaban por “ser un freak, un nerd” pero que su grupo de amigos lo cuidó y siempre lo hizo sentir parte. De inmediato, sumó su experiencia en GH.

“También me pasó, parecido a lo que le pasó a Lizardo estando en la casa, creo que lo pudieron ver todos, fue un momento que la pasé realmente muy mal”, comenzó. “Me excluyeron, me hicieron pasar muy mal y no era parte del juego porque ninguno me venía a encarar para sacarme de la casa”, siguió el relato. “¿Por qué te excluían?”, quiso saber entonces Andy Kusnetzoff. “Por mi forma de ser, por mi sexualidad. Porque querían que salga del closet. Me presionaban para que yo muestre mi hombría y como decía bien él”, dijo señalando a Ponce.

Mientras Lizardo intentaba no cruzar mirada con Agustín, el ex-GH agregó que se le hizo difícil sostener esa situación encerrado durante dos meses pero que por suerte encontró personas que lo ayudaron a disfrutar del momento. Luego, reconoció que lo que dijo de las imágenes de sus ex en un pen drive es totalmente falso, que se equivocó, que pidió perdón por eso y que no fue parte de una estrategia, sino que fue un “error tremendo”. “¿Es un error porque fabulaste o es un error porque tenés ese pen drive?”, lo apuró el conductor, y Guardis explicó que en realidad ese pen drive no existe. “¿Y cuál era el objetivo?”, insistió Kusnetzoff. “Tratar de que me dejen de castigar y que me dejen de excluir”, respondió.

En ese momento, Lizardo decidió salir al cruce de Agustín. “¿Pero por qué te dolía tanto que hablen de tu sexualidad si vos supuestamente aclaraste en un primer momento que eras heterosexual. que tenías novias, que te gustaban las mujeres? ¿Por qué tanto? Mi caso, porque te comparás conmigo, es totalmente distinto”, le espetó. “Yo soy homosexual y a mí me discriminaban marcándome algo que realmente era. En tu caso, hablar de ciertas cosas que no entran en ningún juego, ni en la televisión ni por fuera, no tiene justificación alguna. Por más que hayan hecho cualquier cosa”, continuó.

Mientras el influencer hablaba, Agustín no paraba de pedir disculpas y señalar que lo que hizo estuvo mal. “No fue parte de mi estrategia. Lo aclaro. Fue algo que dije y estuvo pésimo”, continuó. Cuando le recordaron su desafortunada frase sobre Lali también la catalogó de “feísima” y expresó que por ese tema quiere hablar con ella. “Me equivoqué, lo pagué, la gente me lo hizo saber. La verdad es que me siento horrible y no es parte de mi ni los valores que comparte mi familia”.

Cuando el conductor del ciclo le preguntó si cree que la gente lo va a perdonar, Agustín se mostró esperanzado. “Es lo que espero. Espero que no me condenen por eso y que entiendan el por qué”.

“Lo que yo no entiendo realmente es cómo vos querés volver a entrar a un juego en el que te desconocés y hacés y decís cosas tan tremendas con las que no te sentís representado”, interrumpió de nuevo Lizardo. “Porque si vos entrás a un juego y sos vos y jugás, con todas las estrategias que quieras, nominando y lo que sea pero te vas tranquilo, está buenísimo. Ahora, si sabés que intentaste jugar y dijiste barbaridades que fueron repudiadas por toda la gente, ¿cómo se te ocurre volver a entrar?”, agregó, y si bien Agustín intentó volver a separar la estrategia de “lo que le pasó”, el influencer no quedó conforme con su explicación.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2022