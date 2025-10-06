Thiago Medina salió de terapia intensiva: de la operación que le salvó la vida al gran desafío que afronta

Thiago Medina ingresó el 12 de septiembre al Hospital Mariano y Luciano de la Vega con un pronóstico reservado tras chocar con su moto en la zona de Moreno. A partir de ese momento, el exparticipante de Gran Hermano quedó internado y precisó, de suma urgencia, ser operado para controlar hemorragias y evitar infecciones.

La cronología de hechos que tuvieron a Thiago Medina al borde de la muerte (Foto: Redes Sociales)

Tras pasar tres veces por el quirófano, Thiago comenzó a dejar atrás las complicaciones pulmonares, abandonó la respiración asistida y en las últimas horas se conoció que su pronóstico mejoró notablemente, a tal punto que abandonó la terapia intensiva para pasar a una sala común.

Las primeras horas en el hospital

Thiago Medina ingresó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega con politraumatismos graves, costillas fracturadas, colapso pulmonar, lesiones en el hígado, páncreas y bazo, este último extirpado en la primera operación.

El 13 de septiembre, un día después de ser internado de urgencia, el cuerpo médico decidió tomar cartas en el asunto al operar a Thiago para poder estabilizarlo.

La historia de Daniela Celis sobre el estado de salud de Thiago Medina

“Thiago salió de la operación hace unas horas. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”, indicó Daniela Celis, su expareja, quien se convirtió en una especie de vocera para los medios de comunicación que querían conocer el diagnóstico del joven de 22 años.

“El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemo neumotórax”, precisó la directora ejecutiva del Hospital, Dora Agüero, en un testimonio que publicó Ángel De Brito en su cuenta de X.

Una nueva operación

El 19 de septiembre, aún con pronóstico reservado y asistencia mecánica respiratoria, Medina fue sometido a una nueva intervención quirúrgica con el fin de reconstruir la parrilla costal y así proteger a órganos dañados.

Thiago Medina fue sometido a una nueva operacion tras el accidente que sufrio el pasado viernes

La parrilla costal es el conjunto de 12 pares de costillas que forman la caja torácica. Producto del choque y los múltiples traumatismos, Thiago sufrió un severo daño en esta zona que dañó a diferentes órganos como los pulmones.

Tras la intervención, Celis se encargó, mediante su cuenta de Instagram, de confirmar que la operación resultó en buenos términos y el joven no precisó “drogas para la presión”.

Los pulmones atentaron contra su evolución

Después de una pequeña estabilidad, Thiago Medina retrocedió varios pasos al tener sus pulmones muy dañados. Según constataron los médicos, la aparición de una enfermedad llamada atelectasia, que colapsa este órgano vital, empantanó su progreso.

El desesperado pedido de Daniela Celis

Tras la comunicación de los médicos con los familiares, la palabra “milagro” comenzó a rondar los pasillos del hospital. La propia Daniela Celis imploró por una solución divina: “Sé que los milagros existen y sé que con la fe de muchas personas lo vamos a lograr. Por eso vengo a pedir que recemos por la sanación de los pulmones de Thiago, al santo o Dios que crean”.

La tercera (y última) cirugía para limpiar heridas y reconstruir tejidos

Llamada “toilette quirúrgica”, esta operación consiste en la limpieza profunda de las heridas y en la remoción de tejidos dañados o infectados que atentan contra la evolución clínica.

Thiago Medina se sobrepuso a distintas adversidades que lo pusieron al filo de la muerte (Foto: Gran Hermano)

Los resultados fueron inmediatos: el joven dejó de requerir asistencia para respirar y sus pulmones, de manera paulatina, comenzaron a responder a las distintas pruebas a las que fue sometido.

Las primeras palabras de Thiago tras el accidente

“Hola. Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100 por ciento bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha y reacciona y nada más. Y les quería compartir esto con ustedes también, agradecerles porque estoy muy feliz. Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. ‘¿Y las nenas y las nenas y las nenas y las nenas?’, dijo. Mi vida", destacó Celis en un video de Instagram, totalmente emocionada por la resiliencia de su expareja, quien reconoció a sus hijas Laia y Aimé.

El encuentro con sus hijas post accidente

En las últimas horas se conoció que Thiago dejó de estar en terapia intensiva, pasó a una habitación “normal” y recibió la visita de sus hijas.

El emotivo video de Daniela Celis sobre el estado de salud de Thiago Medina

“Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando. Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente", sostuvo “Pestañela”, quien pidió por un milagro y cadenas de oraciones para que Thiago pueda revertir un momento que parecía ya una sentencia.