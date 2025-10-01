Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina de este miércoles 1 de octubre

Thiago Medina lleva tres semanas internado. El exparticipante de Gran Hermano sufrió el 12 de septiembre un accidente vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Quien se encarga de anunciar día tras día sus avances clínicos es su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis. Este miércoles 1 de octubre la mediática utilizó sus historias de Instagram para informar las últimas novedades que le brindaron los profesionales de salud al respecto. “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal. En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”, detalló sobre los pasos a seguir.

Daniela Celis compartió en redes sociales los nuevos avances clínicos de Thiago Medina (Foto: Historias de Instagram @danielacelis01)

A su vez, pidió a sus fanáticos continuar con la cadena de oración en nombre de Thiago Agustín Medina para enviarle buenas energías en este duro momento. “Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana. Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones, y energías que envíen Thiago las recibe”, reconoció.

La esperada reconciliación de Romina Uhrig con Daniela Celis en medio del complicado estado de salud de Thiago

Tras este comunicado se conocieron imágenes y videos de Romina Uhrig y sus hijas, quien pasó tiempo de calidad con Daniela Celis y las hijas de Thiago Medina, Laia y Aimé. Las exhermanitas se habían distanciado después de algunas diferencias, pero el cuadro crítico del exparticipante las volvió a hacer inseparables.

En un video compartido por Romina Uhrig en sus historias de Instagram se puede ver que la exdiputada asistió al barrio privado en el que viven Daniela Celis y sus gemelas. Durante la tarde dieron un paseo por el vecindario y Aimé, una de las pequeñas, se mostró muy entusiasmada por volver a ver a la “tía Romi”, como la llaman cariñosamente.

El tierno video que compartió Romina Uhrig con Aimé, la hija de Thiago Medina y Daniela Celis

Por otro lado, Camila, la hermana de Thiago, subió una grabación a sus redes sociales junto a una de las hijas de Romina. La niña se recostó sobre su hombro en un sillón y juntas miraron una película mientras la joven la mimaba. Al pie del video, la exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) escribió: “Me robó el corazón @romina_uhrig”; y sumó la canción de Floricienta “Hay un cuento”, para musicalizar el bello momento en familia.