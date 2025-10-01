Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina de este miércoles 1 de octubre
Daniela Celis compartió en redes sociales un nuevo parte médico que indica las intervenciones que deberá recibir el padre de sus hijas en las próximas 24 horas
- 3 minutos de lectura'
Thiago Medina lleva tres semanas internado. El exparticipante de Gran Hermano sufrió el 12 de septiembre un accidente vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Quien se encarga de anunciar día tras día sus avances clínicos es su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis. Este miércoles 1 de octubre la mediática utilizó sus historias de Instagram para informar las últimas novedades que le brindaron los profesionales de salud al respecto. “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal. En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”, detalló sobre los pasos a seguir.
A su vez, pidió a sus fanáticos continuar con la cadena de oración en nombre de Thiago Agustín Medina para enviarle buenas energías en este duro momento. “Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana. Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones, y energías que envíen Thiago las recibe”, reconoció.
La esperada reconciliación de Romina Uhrig con Daniela Celis en medio del complicado estado de salud de Thiago
Tras este comunicado se conocieron imágenes y videos de Romina Uhrig y sus hijas, quien pasó tiempo de calidad con Daniela Celis y las hijas de Thiago Medina, Laia y Aimé. Las exhermanitas se habían distanciado después de algunas diferencias, pero el cuadro crítico del exparticipante las volvió a hacer inseparables.
En un video compartido por Romina Uhrig en sus historias de Instagram se puede ver que la exdiputada asistió al barrio privado en el que viven Daniela Celis y sus gemelas. Durante la tarde dieron un paseo por el vecindario y Aimé, una de las pequeñas, se mostró muy entusiasmada por volver a ver a la “tía Romi”, como la llaman cariñosamente.
Por otro lado, Camila, la hermana de Thiago, subió una grabación a sus redes sociales junto a una de las hijas de Romina. La niña se recostó sobre su hombro en un sillón y juntas miraron una película mientras la joven la mimaba. Al pie del video, la exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) escribió: “Me robó el corazón @romina_uhrig”; y sumó la canción de Floricienta “Hay un cuento”, para musicalizar el bello momento en familia.
Otras noticias de Celebridades
Estrella en ascenso. Su padre fue una leyenda del cine que se fue demasiado pronto y ahora él se abre paso como actor con nombre propio
Lo aprendió de su mamá. Matthew McConaughey reveló su fórmula secreta para afrontar una ruptura amorosa
Por Champions League. La China Suárez mostró desde adentro cómo vivió el partido de Galatasaray y un detalle en su camiseta llamó la atención
- 1
Wanda Nara explicó por qué innovó con su look en los Martín Fierro: “Nunca me visto para encajar”
- 2
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez
- 3
El inédito homenaje de Paul McCartney a John Lennon
- 4
Rating. Cuánto midió el debut del cuarto round en La Voz Argentina y la nueva noche de América