Mónica Ayos posó junto al mar con barbijo: "La nueva Covidkini"

La actriz lució su figura en bikini y sorprendió con un barbijo a juego en tiempos de pandemia Crédito: Instagram: @monicaayos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 10:17

Mónica Ayos deslumbra en las redes sociales con cada uno de sus posteos: sus divertidas imitaciones en TikTok y los videos de su intimidad familiar, siempre hacen reír a sus seguidores. Esta vez posó en bikini en Miami con un detalle particular: un barbijo a juego, del mismo estampado que la malla.

"Nueva normalidad. En esta realidad que nos atraviesa hay detalles que además de cuidarnos nos encantan", escribió la actriz en su cuenta de Instagram, y lució un traje de baño de dos piezas que sus seguidores rápidamente bautizaron con humor como "la Covidkini".

Ayos encendió las redes con sus curvas, y disfrutó de un paisaje veraniego: a lo lejos se aprecia un muelle con algunas embarcaciones, y grandes palmeras, además del cielo celeste. Las nuevas "tres piezas", que ahora incluyen el barbijo como parte del look playero, fueron furor en las redes sociales gracias al posteo de la actriz.

Horas más tarde compartió otra foto, donde se la ve en primer plano con otro modelo de estampado, y una vez más el tapabocas tiene el mismo motivo de flores que el traje de baño. "Combineta que jamás vimos venir: ¡Bikini con barbijo! Hay que adaptarse y energizarnos desde donde podamos, siempre cuidándonos y cuidando a los demás", expresó.

"Renovando ganas y sueños en el mar de una playa desértica", agregó. Recordemos que a principios de julio la actriz hizo un posteo retro y mostró una foto junto a su marido, Diego Olivera, de cuando recién empezaban a salir en 2001, y casualmente también estaban disfrutando de días de playa en aquella época.

"#TBT de esta pareja no va a durar ni dos meses. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir y honrar la vida", reflexionó Ayos, que ya lleva casi veinte años de amor con el actor, con quien fue madre de su hija Victoria.