Monica Bellucci y Tim Burton le pusieron un punto final a su amor: “Mucho respeto y profundo cuidado”

Después de casi tres años de relación, el amor entre Monica Bellucci y Tim Burton llegó a su fin. La noticia la dieron a conocer los mismos protagonistas, a través de un escueto comunicado.

“Es con mucho respeto y profundo cuidado mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse”, reza el breve texto que los representantes de la actriz y exmodelo italiana, de 60 años, y el director estadounidense, de 67, le enviaron en conjunto a la agencia de noticias AFP. Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto.

Una relación que sorprendió al mundo

Burton y Bellucci en el Festival de Venecia Jacopo Raule - GC Images

La primera vez que Bellucci y Burton se cruzaron fue en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes de 2006 en Francia. Aquel encuentro fue breve: ambos estaban en pareja aquel entonces. En el 2022, cuando ella le entregó a él un premio en el marco del Festival Lumière en Francia, la situación ya era otra.

Sin compromisos, a los pocos días fueron vistos paseando de la mano por las calles de Madrid, y luego un paparazzi logró captar un romántico beso en las afueras del hotel Ritz, en París. Burton y Bellucci por fin confirmaron su romance de forma pública en el marco del Festival de Cine de Roma, en octubre de 2023, a donde asistieron juntos.

La ahora expareja se reencontró cuando Bellucci le entregó a Burton el premio Lumiere en el Festival de Lyon JEFF PACHOUD - AFP

“Qué puedo decir... Me alegro de haber conocido al hombre, en primer lugar. Es uno de esos encuentros que pocas veces suceden en la vida. Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”, manifestó la gran diva italiana aquel entonces en una entrevista concedida a la edición francesa de la revista ELLE. La intérprete se mostró muy enamorada y muy entusiasmada por el proyecto que en ese momento también los unió de forma profesional: ella fue una de las protagonistas de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico de 1988.

“Me encanta este mundo de ensoñación en el que los monstruos son queribles, como si pudiéramos convertir nuestros aspectos más oscuros en algo brillante, indulgente. Las películas de Tim Burton hablan mucho de eso”, agregó sobre el film en esa misma charla. “Amo a Tim. Y tengo un gran respeto por Tim Burton”, añadió, refiriéndose a la faceta profesional y al talento creativo de su compañero.

Amor en el set

Antes de enamorarse, Burton y Bellucci ya habían experimentado un romance con un compañero de trabajo. El director de El joven manos de tijera mantuvo durante 13 años -desde 2001 a 2014- una consolidada relación con la actriz Helena Bonham Carter. Incluso trabajaron juntos en muchas ocasiones, entre ellas en Alicia en el país de las maravillas o Charlie y la fábrica de chocolate. La pareja se separó después de tener un hijo y una hija juntos.

Tim Burton y Helena Bonham Carter Archivo

Bellucci también compartió el centro de atención junto a algunos de sus vínculos amorosos, como es el caso de su exmarido, el actor Vincent Cassel, con quien estuvo casada de 1999 a 2013 y con quien tuvo dos hijas. La actriz definió esa relación como mágica. “Vincent fue un gran amor”, reveló en una entrevista sobre ese hombre con el que formó una de las parejas más poderosas del cine europeo y del star system global. “Cuando conocí a Vincent filmando, supe ni bien hablamos que había algo fuerte sucediendo allí, el amor estaba en al aire”, expresó sobre el nacimiento de ese romance que duró 14 años y que la condujo a su segundo divorcio.

Mónica Bellucci y Vincent Cassel AFP

Cuando se separó de Cassel, la diva italiana señaló a la revista Vanity Fair que siempre había tenido una pareja al lado y que la ruptura le había venido bien para centrarse en ella misma: “Me gustaría trasmitir este mismo mensaje a mis hijas para que sean conscientes de que no es obligatorio tener un marido o un compañero. La soledad no debe asustarnos”.

En 2017, inició una relación con el galerista francés Nicolas Lefebvre, que finalizó en 2019. “Yo no puedo ofrecerle a alguien una existencia cotidiana normal, bien estructurada y con cierto orden, ese no ha sido jamás mi caso y por eso no puedo exigirle a alguien algo que yo no puedo proporcionarle”, reflexionó luego sobre sus relaciones.