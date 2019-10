La vedette se explayó sobre los pormenores de esas visitas en el programa PH: Podemos Hablar Crédito: Captura de TV

La vedette Mónica Farro visitó el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, y fue consultada por el conductor, Andy Kusnetzoff, sobre cómo eran sus visitas íntimas a la cárcel de Saavedra, Bahía Blanca, donde Farro asistía para ver a su entonces pareja, Juan Suris, quien fue detenido en enero de 2014, y liberado en 2017.

"En la cárcel le decían 'encuentros' porque 'visita higiénica' es feo. Mucha gente se ríe de eso pero yo lo valoro desde el punto de vista que si amás a alguien, ¿qué hacés?", expresó, para luego entrar en detalles respecto a esos encuentros íntimos y todos los pormenores que conllevan.

"Era algo alegre porque iba a ver a la persona, pero tenías que esperar afuera para entrar al penal, te ponen el sello, hacés la cola, te miran, te hacen la requisa, tenés que esperar a que abran el portón abajo de la lluvia, después el otro portón...", contó, asegurando que las visitas se producían tres veces por mes, y que en muchos casos tenían otra connotación que va a contramano del imaginario popular.

"Cuando llegás no tenés muchas ganas, el encuentro no es solo tener relaciones. Cuando era a las ocho de la mañana el preso se arma su habitación, que tiene una cama, una mesa y un baño. Vos llevás tu música, el preso lleva la comida para compartir, el mate y lo que sea para pasar esas dos horas", recordó, para luego pasar a la parte menos agradable del relato.

"Te parabas frente a esa puertita en la que todos te veían que ibas a entrar. Yo estaba muy observada ahí adentro. Tuve amenazas, pasé cosas feas", manifestó. Posteriormente, Farro le contó a Kusnetzoff que se separó de Suris porque se sintió usada. "Cuando salió me di cuenta de que era una persona que no conocía y le dije 'gracias' y que se fuera. Y ahora me casé".

La vedette celebró su boda en agosto con su personal trainer, Leandro Herrera, en el registro civil de Avenida Cabildo 3067, en el barrio de Belgrano, donde se la notó súper feliz.