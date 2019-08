Mónica Farro se casó con su personal trainer, Leandro Herrera

¡Marido y mujer! El esperado beso entre los novios Crédito: Gerardo Viercovich

Luego de su escandaloso romance con Juan Suris, Mónica Farro volvió a encontrar el amor. En noviembre de 2017, la uruguaya oficializó su romance con su personal trainer, Leandro Herrera y hoy, casi dos años después, se casó en el registro civil de Av. Cabildo 3067, en el barrio de Belgrano, donde se la vió súper feliz.

Con un vestido blanco largo muy delicado que -a través de un insinuante tajo y un escote en forma de corazón en la espalda- resaltaba su figura escultural, la exvedette llegó junto a su flamante esposo en un Cadillac de época.

El look de la novia Crédito: Gerardo Viercovich

Y si bien casarse no estaba en sus planes, la rubia que conoce a Herrera desde hace 4 años, entendió que para su pareja era importante (le pidió 3 veces matrimonio, la última fue en vivo en el programa que ella tiene en radio). "Vivimos juntos desde que nos pusimos en pareja. Él tiene ese sueño (casarse). A mí no me cambia nada un papel, yo ya me casé una vez, pero me emociona volver a hacerlo", explicaba ella contando las razones que la llevaron a aceptar la propuesta.

Mónica Farro y su novio escuchando al juez, antes de decir "sí, quiero" Crédito: Gerardo Viercovich

Luego de dar el sí, la pareja se detuvo a hablar con el móvil de Intrusos y allí expresó su plena felicidad: "Casarme con este hombre maravilloso es un placer. Para él era un sueño, para mí un logro. Mi objetivo era ser feliz y estar bien con una pareja sana", contó Farro emocionada. En cuanto a los motivos que la enamoraron, declaró: "Tuvo respeto hacia mí como mujer. Tuvo dulzura, ternura, paciencia, compañerismo. Me aguanta y poco a poco fue sanando cada herida del pasado. Me hace ser mejor persona. Es una relación sana, dulce, con él todo es armonía".

Frente a esta declaración de amor, el flamante esposo le devolvió los halagos y contó todo lo que le costó conquistarla: "Me costó lograr su sí. No fue fácil, me hizo remarla un montón. Tuvo una vida dura en cuanto al amor, pero detrás de ella hay una gran mujer, una increíble compañera. Y si bien tuve que esperarla (recordemos que cuando se conocieron ella estaba de novia con Suris), siempre aposté al amor y acá esta el resultado", contó muy enamorado.

Mónica Farro firmando su unión Crédito: Gerardo Viercovich

Luego la pareja dio detalles de cómo fue la ceremonia por civil. "Fue muy linda y emotiva; lloramos mucho. Los testigos fueron un amigo mío --dijo Mónica- y su hermana (en referencia a Leandro). No creí que me iba a emocionar tanto". Pero sin dudas, el momento más emocionante fue cuando Diego, el hijo que Mónica tiene junto a su exmarido Enrique Ferraro, dijo unas palabras. "El vivió situaciones muy feas a mi lado. Hoy que me ve espléndida, con un hombre que me hace bien, está contento", aseguró la exvedette.

Súper feliz por su madre, el joven de 24 años expresó su apoyo a este matrimonio: "Me llevo muy bien con Leandro. Apostar al amor hoy en día está difícil, así que estoy muy contento por ellos. Siempre traté de acompañar a mi mamá como pude aunque yo era muy chico cuando pasó todo lo que pasó".

Los novios con la libreta en la mano Crédito: Gerardo Viercovich

¿Cómo sigue la gran boda?

Con un festejo -junto a amigos y familiares de la pareja- en un salón ubicado en el barrio de Palermo. Entre música, baile y brindis, también habrá una bendición de un sacerdote.

¡Qué vivan los novios! Mónica Farro, recién casada, a la salida del registro civil Crédito: Gerardo Viercovich

