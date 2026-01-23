Mónica Farro le hizo una inesperada propuesta en vivo a Juan Román Riquelme

Pese a que renunció como angelita de LAM (América TV) después de cuatro meses de estar sentada en los sillones del ciclo que conduce Ángel de Brito para dedicarse de lleno a hacer temporada en Mar del Plata, Mónica Farro se presta cada vez que puede a conversar con sus excompañeros.

Farro dio detalles de su romance con Riquelma (Foto: Captura TV)

En medio de su trabajo en PASSIÓN, La Marca del Engaño, la obra teatral que comparte con Nico Artaza, la vedette se tomó un tiempo para conversar con De Brito, quien le comentó que en una de las ediciones recientes habían mencionado su romance con Juan Román Riquelme. A raíz de esto, ella mencionó que tres años después de su affaire con el exfutbolista se conoció esa historia pero no por cuenta de ella.

“No salió de mi boca. No es que pasó y salí a contarlo. Alguien lo dijo y yo no lo negué porque sí habían pasado tres años ya”, añadió. Al escucharla, el conductor le dijo: “Vos no sos de andar contando todo. Tenés varios para contar...”. Sin embargo, ella no lo negó: “Sí, tengo varios, pero cuando uno quiere, nadie se entera”.

Cuando Denise Dumas quiso saber si la pasó bien con Riquelme, la actriz recordó: “Pasaba por mi casa, me traía bombones, flores. La verdad es que era muy educado, muy romántico, hablaba mucho... Estuvo bastantes meses buscándome y yo no creía que era él hasta que le pregunté a un periodista deportivo si el teléfono era de él, porque en ese momento creo que no había WhatsApp, era mensaje de texto. Y cuando le di bola, habían pasado tres o cuatro meses”.

Y se sinceró: “Yo era una mina muy sexual. En ese momento estaba soltera y lo único que me interesaba era eso. Y el tipo, la verdad que bien, pero no tanto como yo”.

Por su parte, Pepe Ochoa comentó: “O sea, no te podía seguir la corriente. Vos querías tres o cuatro veces por día y él quería medio”. Asintiendo los dichos del panelista, Farro señaló: “Era aburrido para mí”.

Ante la consulta de Caro Molinari sobre cómo era el modus operandi para concretar el encuentro, sostuvo: “Él pasaba con la camioneta por mi casa y a veces me llamaba y me decía: ‘Estoy abajo’. Yo bajaba, me traía unos bombones o algo y nos quedábamos diez minutos conversando en la camioneta y después yo subía... Pero también hemos ido a un departamento”.

Luego, Marisa Brel indagó sobre si en ese entonces Riquelme estaba casado o soltero, a lo que Mónica aseguró: “Mirá, él a mí me dijo que estaba separado. Así que no lo sé. Y la verdad es que me escribía y me llamaba bastante”.

Y continuó: “Él me decía que lo fuera a ver a la cancha de Boca y yo me quería divertir. Me causaba morbo decir: ‘Uy, Riquelme’. Pero nada, fue eso. La verdad es que fue muy copado, respetuoso”.

Mónica Farro se casó en 2019 con Leandro Herrera Gerardo Viercovich

Sobre los rumores de que el exfutbolista sería “bastante insistente” y ante un posible romance con Julieta Ortega, opinó: “Si están los dos solteros, tienen ganas de estar juntos y a él le gusta ella, ¿por qué no le va a insistir si tiene ganas de que suceda algo? Y sí, ¿por qué no?“.

Por último, Ángel le dijo a la ex angelita que, como Ortega está en ‘La Feliz’, que podría ser la encargada de averiguar. Acto seguido, el conductor sugirió que Riquelme podría estar en la ciudad balnearia, a lo que ella lanzó: “¿Qué está acá? Lo invito a que venga a verme al teatro".

Aquella frase resonó entre quienes estaban en el estudio, pero ella fue contundente: “Al teatro. Soy una mujer casada”.