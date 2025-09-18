El palito en vivo de Yanina Latorre a Mónica Farro: “El que no te ama es el shampoo”
La mediática aprovechó un comentario de su compañera en LAM (América TV) y le lanzó una fuerte crítica; “Está llegando el olor”, le advirtió a todos en el estudio
- 2 minutos de lectura'
Yanina Latorre no tiene inconvenientes en decir lo que piensa. Y esta vez la destinataria de sus comentarios fue Mónica Farro, quien ocupa el lugar de “angelita” en LAM (América TV). Mientras en el estudio discutían sobre la guerra entre Fernanda Iglesias y Tomás Dente, la mediática acusó a su compañera de no lavarse el pelo.
“Fernanda decía acá que Dente ‘horneaba pan’, que se sacaba los mocos en vivo”, recordó Marcela Feudale, quien aseguró que el periodista de espectáculos “la odia”. Acto seguido, Farro dijo que a ella “la ama” e hizo estalla de furia a Latorre, quien le disparó: “¿Y a vos quién te preguntó?”.
“A vos te aman, vendés entradas, ¿qué hacés acá sentada? El que no te ama es el shampoo”, lanzó contundente. Mientras el conductor intentaba seguir con el programa, la conductora de SQP -que se emite por el mismo canal- y Matilda Blanco comenzaron a las carcajadas y los gestos de la mediática tapándose la nariz no pasaron desapercibidos por el resto del panel.
“No sé por qué se ríen Yanina y Matilda”, comentó De Brito. “Yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”, le respondió Yanina. “Ay, Dios”, expresó Mónica, quien continuó: “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo".
“¿Le estás diciendo sucia?“, deslizó De Brito. ”Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo“, explicó la vedette, que al mismo tiempo aseveró: “Yo me río de muchas cosas, pero esto no me gusta”. Lejos de sentirse mal, Latorre siguió riéndose, al mismo tiempo que gritó: “Ay, se calentó Farro”.
En ese sentido, el presentador le dijo: “Me encanta que las ubiques porque vos dejás que te bardeen todo el tiempo”. A lo que Mónica sentenció: “Es que no la escucho, pero ahora no me gustó lo que dijo, pero bueno... problema de ella”.
