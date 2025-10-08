Preocupación por la salud de Mónica Farro: “Posible internación”

Durante la madrugada de este miércoles, Mónica Farro debió acudir a una guardia clínica debido a un cuadro de salud que encendió las alarmas. La vedette uruguaya, que viene atravesando episodios vinculados con problemas de anemia, se realizó estudios y podría quedar internada.

El periodista Fede Flowers fue quien informó sobre la situación a través de su cuenta en la red social X. En el mensaje, el periodista detalló que la artista se encontraba en observación y a la espera de los análisis médicos.

“Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de cuatro meses de evolución”, escribió el comunicador en su publicación. Además, recordó que la vedette atravesó una bronquitis aguda en mayo y que, a pesar de haber cumplido con los tratamientos correspondientes, no había logrado una recuperación completa.

Para determinar su cuadro, Farro se habría sometido a radiografías y a estudios de laboratorio durante la madrugada. En función de esos resultados, los médicos definirían la necesidad de una internación o no para un seguimiento más exhaustivo.

🔴URGENTE: Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución , tuvo bronquitis aguda en Mayo y no pudo remontarla pese a la medicación.

Le hicieron radiografías,… pic.twitter.com/TysWmJeRkM — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 8, 2025

La situación actual se suma a los antecedentes que ya había relatado Flowers en noviembre del año pasado. En ese momento, el periodista explicó que la artista atravesaba un cuadro complejo de salud por una anemia crónica.

“Está cursando una enfermedad, una anemia crónica que la tiene mal, está débil, se siente muy cansada últimamente”, detalló en ese momento en NET TV, a la vez que mencionaba que Farro se había sometido a una serie de análisis para dar con un diagnóstico preciso. Entre esos estudios se encontraban ecografías, extracciones de sangre, mamografías y otros procedimientos de rutina.

Según el relato de Flowers, los especialistas determinaron que la anemia crónica de Farro estaba vinculada con una deficiencia de hierro en su organismo. En aquel entonces, el periodista explicó también que la vedette había comenzado un tratamiento de dos meses basado en alimentación específica y medicación orientada a corregir el déficit.

Otro aspecto que se conoció por medio de los análisis clínicos fue el exceso de vitamina B12 en el organismo de la artista. Flowers señaló que este resultado estaba relacionado con su dieta fitness.

Actualmente, los médicos deberán determinar los próximos pasos de cara a la recuperación de su salud, dependiendo de los últimos estudios y de la evolución de los síntomas respiratorios y la anemia.

Un descargo contra el “bullying” televisivo

Semanas atrás, Farro fue noticia a raíz de un cruce al aire en el programa LAM (América TV). La vedette, que ocupa un lugar estable como “angelita” en el panel, fue blanco de comentarios de Yanina Latorre y Matilda Blanco, que derivaron en un fuerte descargo público por parte de la artista.

El momento provocó críticas en redes sociales después de que Latorre insinuara que “no se lava el pelo”. Ante la repercusión, Farro decidió expresarse en un video a través de Instagram, en el que cuestionó duramente a sus compañeras.

“Paso por acá para contarles un poquito de lo que me pasó con esa situación que viví en LAM, un lugar donde no es que voy de angelita invitada, sino que hoy es mi trabajo, tengo un contrato firmado”, apuntó primero.

La artista se mostró molesta por lo ocurrido. “Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda, solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión, dicho por Matilda que lo planeó en el cumpleaños de Fefe Bongiorno”, expresó.

“Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo. Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas”, sumó a continuación.

En su descargo, Farro también apuntó directamente contra Latorre. “Una persona como Yanina que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, termina haciendo bullying”, manifestó, y continuó con críticas hacia Blanco. “Matilda, que se llena la boca diciendo que ella solo habla de la ropa. ¿Y ahora qué pasó? Mentirosa y frustrada”, sentenció la uruguaya.