Mónica Gutiérrez sobre Romina Malaspina: "Vestirme como quiero no es feminismo"

Mónica Gutiérrez dio una entrevista radial en Por si las moscas (La Once Diez) y fue consultada sobre el presente laboral de Romina Malaspina . La periodista fue crítica a la hora de hablar acerca de la conductora de canal 26 y opinó sobre aquel "top transparente" que lució la modelo en el noticiero.

Recordemos que a mediados de junio Malaspina estuvo en el ojo mediático tras conducir el programa con un top metálico con transparencias. En ese momento la ex Gran Hermano respondió a las críticas y afirmó: "Cada uno se puede vestir como quiere. Que Sol Pérez piense lo que quiera. Yo nunca hablaría mal de una mujer".

Guitiérrez recordó el momento en el que las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la conductora, y opinó: "Las chicas jóvenes han hecho de su reivindicación la paridad, adhiero totalmente a eso, lo que no me parece es que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda, no niña, es la peor de las trampas".

En la misma línea, continuó: "Lo mejor te da el lugar a vos, pero es un lugar bastante efímero, pero te lo traba a las que vienen atrás. El avance de la mujer no es subiéndose la falda, mostrando el escote; si estás en un noticiero concentrate en las noticias y meté la piña por ahí".

"Para ocupar un lugar no concedamos al machismo. No quiero herir susceptibilidades, pero me parece que muchos canales buscan chicas como 'adornitos'; y por eso me gustaría que por lo menos el 50% de los equipos de producción de noticieros sean mujeres, para darle otro enfoque", explicó.

Luego se refirió al gran momento de popularidad que atraviesa Romina Malaspina, quien tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram: "¿Ustedes creen que la súbita fama de Malaspina es porque dio una noticia trascendente o porque estaba vestida de una determinada manera? ¿Por qué creen que subió el rating en esa señal?".

Sin filtro, explicó: "Es porque para mucha gente está bueno mirar a la chica, te levanta la pantalla, te la calienta. Todas tenemos derecho a vestirnos como queramos, pero el feminismo no es esto; nos llevó años intentar salir de eso de 'mujer objeto'".

"Por cada chica que aparece así, quedan 100 atrás que se quemaron las pestañas estudiando, o se pasan horas en un móvil. Estamos hablando de la reivindicación del género. No creo que eso le sirva a la causa feminista, eso de vestirme como quiero", reflexionó.

Después de un incómodo silencio por parte de los conductores, la periodista agregó: "En esta cultura se nos exige el doble en todo. Yo no quiero estigmatizar a Romina Malaspina, ella que se vista como quiera, pero yo hablo de las dificultades que enfrentan las mujeres que hacen periodismo".

"Hacé el personaje que quieras, pero no lo uses para jugar en el feminismo. Eso no es la reinvidicación del género, es todo lo contrario, es una conseción ante el machismo, no me parece consistente", concluyó.

Cabe recordar que en diálogo con Hay que ver (elnueve), la joven conductora de Canal 26 reconoció el mes pasado que aquel top transparente fue "un error de vestuario", y reveló que no se había dado cuenta de que las luces del estudio harían que la prenda fuese casi transparente. "Si le pasara a otra mujer, no saldría a matarla. Todas estamos luchando para posicionar el feminismo y no es esto", aseguró en aquel entonces.