La bailarina de tango se defendió de los dichos de Aníbal Pachano

20 de noviembre de 2019

Hace unos días se desató una nueva polémica entre Mora Godoy y dos de los integrantes del BAR del "Súper Bailando", Aníbal Pachano y Flavio Mendoza . Mientras que la rivalidad entre ellos se remonta a la época en la que Godoy pasó por la pista del certamen, esta vez el conflicto estalló cuando la bailarina de tango acusó a Flor Vigna y Facundo Mazzei de plagiarla en el ritmo jive.

¿Qué pasó? La semana pasada Flor Vigna y Facundo Mazzei brillaron en la pista de Showmatch y obtuvieron un puntaje perfecto con su performance de jive, uno de los ritmos más difíciles del certamen. Cuando Mora Godoy vio la coreografía dio a entender que el trío liderado por Matías Napp se había "inspirado" en un cuadro que ella hace en sus shows, donde representa a una alcohólica y baila con una botella.

Lejos de ofenderse, el equipo negó cualquier tipo de plagio. Sin embargo, los que reaccionaron de una manera muy particular fueron Aníbal Pachano y Flavio Mendoza, que cuando escucharon los dichos de Godoy se burlaron y rieron de la bailarina.

"Nunca fue plagio. Me encanta el equipo. En chiste dije: 'me chorearon bien' porque yo hago un cuadro de una borracha, que es un trío y fue muy parecido", explicó Godoy en Los ángeles de la mañana intentando poner paños fríos. Y enseguida hizo referencia a la similitud de ambas coreos: "En la coreografía, ella le baja el pantalón al bailarín y eso se lo hacemos a la chica en mi espectáculo. Pero a mí me gusta ser modelo inspirador, siempre me gustó", disparó firme en su postura.

En cuanto a los ataques que recibió por parte de los integrantes del BAR (tanto Pachano como Mendoza se rieron cuando Tinelli la nombró como la mejor bailarina de tango de nuestro país), aclaró: "Ese maltrato lo viví en todo el 'Bailando'. Lo de Pachano ya excede a un juego. Cada vez que puede descalificarme como bailarina lo hace. Hoy me dedico al tango por una cuestión de patrimonio cultural de nuestro país, pero bailo otras cosas también. Soy bailarina del Teatro Colón", reafirmó una vez más.

"Lo que dijo de mí, de mi carrera y de lo que yo represento como bailarina de tango fue feo. Soy una mujer que llegó donde llegó sola. Llegué y transgredí en la Argentina y en el mundo. Estaría bueno preguntarles qué les hice para recibir este ataque. Yo voy a seguir haciendo cosas y voy a seguir molestando", lanzó Godoy tras asegurar que no sabe si trabajaría con ellos en un futuro. "Hoy tengo mi compañía", sentenció.

La palabra de Pachano

Tras sus fuertes dichos y lejos de retractarse, el integrante del BAR explicó por qué se burló de la bailarina. "Le damos como ella nos da a todos. Tiene aires de superioridad, problema de ella. Yo voy a Señor tango y de ahí partieron un montón de bailarines. La voy a nombrar entre otras personas en el top ten", disparó Pachano sin filtro.

En cuanto a su acusación de plagio, chicaneó: "Debe estar buscando el puesto en el jurado o en el BAR, si se lo dan. El público la sacó del certamen, no el jurado. No gustó lo que hizo. Simple".