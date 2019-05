La bailarina de tango protagonizó un tenso momento por su enfrentamiento con el BAR Crédito: Captura de pantalla

Finalmente, este jueves por la noche se emitió la pelea más comentada de la semana y la más que más ruido ha ocasionado desde el comienzo del " Súper Bailando ". La pareja de Mora Godoy y Christian Ponce fue la segunda en salir a la pista, detrás de Fede Bal y Lourdes Sánchez.

Luego de contar que había ido su hija a verla bailar, tanto Godoy como la miembro del BAR, Laura Fidalgo, afirmaron que entre ellas "está todo bien", tras el cruce mediático que mantuvieron hace algunos días. Sin embargo, la paz entre ellas no duraría mucho.

La pareja bailó al ritmo de "Azukita", de Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz y Elvis Crespo. Luego de verlos, Marcelo Tinelli remarcó que en cierto momento de la coreografía, la bailarina de tango miró a Fidalgo en una actitud algo confrontativa. Antes de dar su devolución, Ángel De Brito enumeró los comentarios que había hecho sobre ella otro de los miembros del BAR, Aníbal Pachano: "Es una chica con problemas. Tiene que bajar un cambio. Satura. Tiene mucho marketing". Finalmente, dijo que la coreografía le había gustado y les puso un 5.

"Mora hoy salió con una fuerza que iba más allá de la coreo. Estaba potenciada al mil por ciento. Me encanta cuando un bailarín pone el alma, el corazón y hasta el odio en la pista", señaló Pampita, la dueña del voto secreto en esta ronda.

"Hiciste un salto increíble desde la gala pasada, porque te vi divertirte. Te vi alegre, los vi pasarla bien. Te vi mucho menos tensa que la última vez", sumó Florencia Peña (9). Marcelo Polino (6), finalizó: "Me gustó mucho. Mora es una artista internacional y con humildad escuchó las observaciones del jurado y no se quejó: vino y lo hizo".

Luego, fue el turno del BAR de analizar la performance desde un punto de vista técnico. Flavio Mendoza (+1) indicó: "No me gustó la coreo, pero sí Mora. Bajaste muy prolija de los trucos. Técnicamente lo vi bien". Fidalgo, a su vez, afirmó: "Me gustó que fue muy bailada. Siempre te veo tensa, aunque hubo más sonrisa y más potencia. Cuando Chris hace los trucos pone cara de esfuerzo". Godoy se mostró molesta con los comentarios de su colega. "Hablás de técnica y no te entendemos, porque decís lo opuesto de lo que hacemos", señaló. "Bueno, mantengo la nota. Si no entendiste, después te mando un WhatsApp", finalizó Fidalgo, dando por terminada la discusión.

Y, entonces, tomó la posta Pachano: "Lo que sí me molesta es que estés discutiendo lo que el otro opina. Me importa un rábano tu opinión sobre si tenemos que estar acá o no. Sos el monumento al marketing y te aplaudo. No sos la única bailarina de tango del mundo, sos la mas famosa hoy. Cuestionás a Laura... Ahora te tocó ser bailarina".

"Hablé sobre ella, no sobre vos. Por supuesto que hay muchas bailarinas de tango, pero si las marcas, los productores y los presidentes me eligen, por algo será", respondió Godoy. Pachano anunció que le bajaba un punto.

En total, entonces, terminaron con 20 puntos.