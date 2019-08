Mora Godoy: sus ganas de dejar el Bailando y sus diferencias con Laura Fidalgo

Mora Godoy, en la pista del Superbailando Crédito: Prensa Laflia

"Venimos cobrando", arrancó Mora Godoy en la entrevista que le hicieron en Hay que ver, en canal 9. Invitada para hablar sobre la cumbia que bailó ayer en la pista del Superbailando y en la que obtuvo solamente 12 puntos.

" En ninguna gala tuvimos una devolución positiva, ni un diez. Me cansé. Puede ser que algo no les guste, pero todo está mal siempre", se quejó la bailarina. Cristian (Ponce) bailó mucho mejor que yo, me superó ampliamente en la cumbia y tampoco reconocieron eso. Hacemos trucos complicados, dificilísimos, porque la coreo me la aprendo en tres horas. No sé si vale la pena el esfuerzo", reflexionó Mora.

También habló especialmente de la devolución de Flavio Mendoza, que dijo que le hubiera gustado verla más femenina "porque parecían dos hombres bailando". "Me veo muy femenina pero tengo la fortaleza de un hombre también, sino no podría haber hecho esa carrera que hice en un mundo tan machista. Quizá eso se vea un poco masculino. Puede ser. Pero me siento muy femenina. Me sorprendió lo que dijo Flavio, e hice el paralelo con el tema del macho, que Pampita les reclamó en el ritmo pasado a Flor de la V y Gabo Usandivaras. No tengo un espíritu agresivo, y no sentí que me lo decía de manera agresiva como Pampita tampoco lo dijo así. Pero no me interesa victimizarme. De verdad no me afectó pero no es lindo que digan eso. Manejo mucha energía muy explosiva en el programa porque si no salís a matar, la pista te come. Es mi estilo, de no fallar", explicó la bailarina.

Por último, Mora se refirió a sus diferencias con Laura Fidalgo. "A ella le encanta descalificarme pero con esta carita llegué a donde llegué", sentenció.