ShowMatch 2019: Mora Godoy habló de un supuesto romance con Ulises Bueno

Mora Godoy se presentó en la pista de ShowMatch para bailar cuarteto, pero en la previa su vida sentimental cobro un gran protagonismo. Cuando Angel de Brito le consultó sobre los rumores que la vinculan al cantante Ulises Bueno, la bailarina no desmintió ni negó las versiones, y reconoció que efectivamente lo fue a ver al Luna Park y lo visitó en el camarín.

"Charlamos de la carrera, de que se va a grabar a Cuba, nada más", contó, agregando que le gusta como hombre y que si hubiese pasado algo entre ellos "no lo diría".

Tras esa charla con Marcelo Tinelli, la bailarina realizó su coreografía junto a Cristian Ponce, la cual no tuvo la mejor recepción. "Tienen química para bailar, pero no entendí, era un tango, no era un cuarteto, fue un loco", dijo De Brito, quien les puso un 4.

Pampita remarcó que el truco que realizaron "salió raro" y que la coreografía tenía "mucha información". Su voto es secreto. Posteriormente, Nacha Guevara les dijo que son una buena pareja, pero que hay ritmos que a Mora le sientan mejor. "No te enojes", le pidió, antes de ponerle un 6. Marcelo Polino los calificó con un 4: "Son una buena pareja, pero estabas todo el tiempo volando, no nos gustó, algo les faltó", manifestó.

Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano coincidieron en que Mora debe dejar la tensión de lado al bailar, y que hubo demasiados trucos. Godoy cerró la noche con un bajo puntaje (12) que la pone al filo de la sentencia.