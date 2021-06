More Rial defendió a su padre: “Todo el mundo le chupaba las medias y ahora le pegan porque no está en la tele”

Instalada en Córdoba desde noviembre, Morena Rial parece haber recuperado la tranquilidad. Reconciliada con su padre y en una buena relación con su expareja, la mediática aseguró no estar de novia actualmente. Además defendió a Jorge Rial de las críticas recibidas por su renuncia a TV Nostra.

“Está todo en orden con mi papá. No me gusta que lo critiquen porque bien o mal él tiene una trayectoria. Aparte hablan sin saber y eso no me gusta”, comentó esta mañana desde un móvil de Los ángeles de la mañana. Mientras aseguraba que todos los que salieron a matarlo fue para tener un minuto de fama, Morena señaló: “Lo hacen para tener la nota del momento. Todo el mundo le chupaba las medias y ahora le pegan porque no está en la tele (…) Él está bien así por ahora, no sé si tiene planes de volver. Está trabajando de abuelo, viaja o venimos nosotros, lo ve siempre [a su nieto]”, indicó.

En cuanto a la polémica que se armó por la decisión de Rial de viajar a vacunarse a Miami, la influencer advirtió: “Es verdad que le pedimos que se vaya a vacunar porque era todo el tiempo estar preocupados por si se contagiaba o no. Pero ni mi hermana ni yo estamos vacunadas, la única es Romina por ser personal de la salud”.

Si bien hace un tiempo la joven se lanzó como cantante, confesó que le gustaría estar en televisión pero que no la convocan por miedo a su padre. “Quiero estar pero eso va a ser una discordia, creo que no lo tengo que decir. No sé si es miedo a papá, pero como que me tienen ahí. A veces me pesa un poco su fama, pero ya lo asocié a mi vida, no es un problema. Igual estoy viviendo en Córdoba, primero tendría que volver y después ver”, reveló.

“¿Estás de novia con Yao Cabrera?”, le preguntó Ángel De Brito por las versiones que circularon hace un tiempo en las redes sociales. “No, no estoy de novia con nadie. Estoy sola. Lo conozco, fuimos a comer un par de veces, pero es mi amigo”, explicó desmintiendo los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el influencer. Sin embargo, enseguida aclaró que no está cerrada al amor: “Tuve mis problemas con mi ex pero eso no quiere decir que esté cerrada a que venga una nueva persona”.

LA NACION