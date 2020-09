Rihanna sufrió un accidente que le dejó varios moretones en su rostro Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 19:06

Unas fotos de Rihanna con moretones en su rostro despertaron sorpresa y preocupación. La cantante fue vista este fin de semana en Los Angeles mientras circulaba en su auto, en donde a través de la ventanilla se pudo observar que tenía algunas lesiones en la cara. Según confirmó su representante, la artista sufrió un accidente pero se encuentra bien.

"Rihanna está completamente bien en este momento. Lo que pasó fue que se cayó de su monopatín eléctrico la semana pasada y se lastimó la frente y el rostro", le dijo el hombre a la revista People. "Por suerte no hubo heridas mayores y está sanando rápidamente", agregó.

El sitio TMZ publicó fotos de la cantante en donde se ven las secuelas del accidente Crédito: TMZ

La por la intérprete de "Umbrella" surgió el día sábado, cuando fue vista a bordo de su Cadillac en la puerta de un reconocido restaurante de Santa Monica, California. Mientras ella permanecía dentro del coche, un miembro de su staff se dirigió hasta el local para buscar la comida.

Las especulaciones comenzaron inmediatamente, y los rumores de que la mujer había sido golpeada por alguien no tardaron en llegar. Y es que, en 2009, la cantante fue víctima de violencia de género por parte de quien era su pareja, el rapero Chris Brown, y el recuerdo de las imágenes con las que la policía dejó constancia de sus heridas no demoraron en regresar. Para llevar tranquilidad, su representante decidió hablar públicamente y contar la verdad.

Mientras se recupera de las lesiones, Rihanna sigue trabajando en sus nuevas canciones, que todavía no tienen fecha de lanzamiento. "Siempre estoy trabajando en música y cuando esté lista para darla a conocer sintiéndome segura de que eso es lo correcto para lanzar al mundo, va a salir. Lo bueno es que no se van a decepcionar cuando pase, va a haber valido la pena", le dijo hace unas semanas a Enterteinment Tonight. "No voy a sacar temas solo porque la gente está esperando... Si ha pasado tanto tiempo desde la última vez, es porque voy a hacer que lo valga".