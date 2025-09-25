¿Cuál es el curioso nombre que Rihanna le puso a su tercera hija?

Rihanna y A$AP Rocky presentaron a su tercera hija, nacida el 13 de septiembre. La noticia se difundió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante compartió la primera foto de la bebé y reveló el nombre elegido, que generó sorpresa y comentarios entre sus seguidores.

El curioso nombre que Rihanna le puso a su tercera hija

El miércoles 24 de septiembre, Rihanna publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 148 millones de seguidores, dos imágenes para anunciar el nacimiento de su hija. La pequeña se llama Rocki Irish Mayers y en la publicación la cantante publicó dos fotos: una de ella sentada en la cama con un vestido rosa y su hija en brazos, también vestida de rosa, y otra de dos escarpines rosados con lazos, también rosas.

Rihanna fue mamá por tercera vez y dió a conocer el nombre de la bebé (Foto: Instagram @badgalriri)

La llegada de Rocki Irish Mayers representa un nuevo capítulo en la vida de Rihanna y A$AP Rocky. La pareja celebra este momento y comparte su alegría con sus seguidores.

La relación de Rihanna y A$AP Rocky

La pareja, que inició su relación en 2019, tuvo su primer hijo, RZA Athelston Mayers, el 13 de mayo de 2022. “Están muy emocionados de ser padres. Rihanna ya es una mamá maravillosa”, dijo una fuente a la revista People. Meses mas tarde, en febrero de 2023, Rihanna reveló que esperaba su segundo hijo durante el show de medio tiempo del Super Bowl. Riot Rose Mayers nació el 1 de agosto de 2023.

La cantante y su pareja, el rapero A$AP Rocky, le dieron la bienvenida a (Foto: Instagram @badgalriri)

La reacción de A$AP Rocky tras el tercer embarazo de Rihanna

En mayo de 2025, antes de la gala del MET, caminó por Nueva York sin ocultar su embarazo. Luego, lo mostró en las escaleras del museo. “Se siente increíble, ¿saben? Es hora de mostrarle a la gente lo que estábamos tramando. Y me alegra que todos estén felices por nosotros, porque definitivamente estamos felices, ¿saben?”, declaró el rapero estadounidense a Associated Press (AP) durante el evento. El rapero expresó su felicidad por la llegada de su tercera hija y el apoyo recibido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.