Naanim Timoyko reaccionó a los dichos de Juan Alberto Mateyko: “Es el amor de mi vida”

Naanim Timoyko era considerada una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo. Trabajó en cine, teatro y televisión junto a los más grandes de los años setenta y ochenta, pero lo dejó todo para formar una familia junto a Juan Alberto Mateyko. Esta semana, los dos volvieron a ser noticia luego de que el histórico animador se refiriera a ella, su exesposa, en una entrevista.

Concretamente, el exconductor de La movida del verano expresó en Caras TV: “Nunca volvería con ella. No quiero hacer esto, porque está mi hija, y es un escándalo, pero hay cosas de la persona que está hoy con ella que a mí no me gustan”.

Naanim Timoyko y Juan Alberto Mateyko presentándole a Rosita a Susana Giménez

Y, refiriéndose a Daniel Secondo, la pareja de la actriz, agregó: “Creo que no la cuida como tiene que cuidarla. Y además, le faltó el respeto a mi hija. Ella tenía 38 grados de temperatura, estaba enferma, el médico le recomendó reposo. Y mi hija me llama para decirme que él le pidió que salir esa noche para ver un espectáculo. Y eso me enervó muchísimo para con esta persona. La sigo protegiendo y ella también a mí. Y no es un tema de generación, porque somos más grandes”.

Luego, aseguró que Timoyko está “bellísima” y relató: “El otro día fui con mi hijo a buscarla, la acompañé al auto y la vi realmente bellísima. Y se lo dije: ‘¡Qué linda que estás!’“.

Mateyko y Timoyko se casaron en 1988 y estuvieron unidos durante dos décadas. Juntos, le dieron la bienvenida a Rosa María y Juan Bautista.

Este martes, Timoyko brindó una entrevista en el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América TV. Allí, en principio, la actriz intentó despejar las dudas de la conductora, que, al igual que mucha gente, no entendió del todo la anécdota que contó Mateyko, sobre todo, si la persona que estaba con fiebre era ella o su hija.

La actriz y su actual pareja, el físico Daniel Secondo

“El día anterior me habían diagnosticado neumonía. Yo soy una persona bastante fuerte que no demuestra lo que siente, lo que le pasa y lo que le duele, pero mis hijos me cuidan mucho. Y Juan Alberto tenía la información de ellos, que por ahí me ven un poco más débil de lo que soy”, comenzó explicando.

Y continuó: “Daniel había sacado las entradas desde hacía mucho tiempo. Yo ese día no fui a trabajar porque el médico me dijo que haga reposo. Y bueno, ahí se produjo el entredicho cuando yo dije: ‘Mirá, no voy a ir esta noche al teatro porque me dijeron que haga reposo, y no puedo faltar a mi trabajo e ir después al anoche a ver una función’”.

Naanim Timoyko junto a sus hijos Bautista y Rosa María

“Daniel me llamó para convencerme de que saliera, sin mala intención, me dijo que de todos modos iba a estar sentada, porque no sabía que tenía fiebre. Los que estuvieron pendientes de mí fueron los chicos, que me mimaron, me traían tecito, cositas... Ese fin de semana lo pasé acá en casa, muy cuidada y muy mimada”, siguió relatando.

“Entiendo la preocupación de Juan, porque él vivió experiencias muy desagradables conmigo cuando yo estuve enferma. Y entonces, él siente todavía que soy muy frágil y, de alguna manera, me halaga que esté pendiente de lo que me pasa, porque eso habla del cariño que hay en la familia”, indicó.

Cuando Mazzocco le preguntó si consideraba que Mateyko seguía enamorado de ella, la actriz hizo primero un largo silencio y luego respondió: “No lo sé. Él dice que no. Yo en realidad no lo sé, pero yo estoy con otra persona a la que le debo respeto”:

Naanim junto a sus hijos y su actual pareja

“Con Daniel estoy hace 11 años. Creo que este es el primer chisporroteo entre ellos. Se cruzaron otra vez cuando a mí me operaron de vesícula, cuando fueron los dos a verme. En ese momento, cuando salía de la sala de operaciones, me los encontré a los dos charlando... Pero más que un chisporroteo, creo que tienen distintos puntos de vista”, explicó la actriz.

Además, reveló: “A Daniel lo conozco desde los 16 años. Fuimos novios cuando éramos chicos. Él hizo su vida, tiene tres hijos, tuvo su mujer, se divorció... Pasó la vida entera y ahora nos volvimos a encontrar. Durante ese tiempo, no lo vi nunca. Es más, él me buscó por Facebook, y yo ya estaba separada”.

“Cada matrimonio y cada relación tiene un lenguaje y una forma, y son distintos. Ellos son distintos, se dedican a cosas diferentes y Juan Alberto se sabe comunicar, indudablemente, mejor. Daniel es físico, no tiene nada que ver con el espectáculo”, continuó explicando. Y se refirió al momento en el que se separó del animador: “Al principio, hubo muchos desacuerdos. Este año vendimos la famosa casa del country, y ahí se terminó. No tenemos nada más en común”.

Naanim Timoyko y Juan Alberto Mateyko

Sin embargo, aclaró: “Yo nunca me voy a olvidar de que ya estábamos hablando de divorcio cuando recibí mi diagnóstico [de cáncer de mama], y fueron 5 años de tratamiento en los que Juan estuvo al lado mío y protegiendo a los chicos. Y a mí eso me hace borrar las diferencias que podremos haber tenido en el día a día. A pesar de que no estemos juntos, somos familia. Hemos pasado por muchas cosas, algunas realmente hermosas”.

Después de que la producción pusiera al aire otro extracto de la entrevista realizada a Mateyko en el que él asegura que ella es el amor de su vida, la conductora quiso saber si era recíproco: “Sí. Fue el padre que yo elegí para mis hijos. Sí, es indudable. No sé si hubiera podido formar una familia con otra persona”.

Al final de la entrevista, Daniel Ambrosino le consultó a Mateyko si seguía enamorado de Naanim, y el conductor le envió un mensaje de texto con una respuesta ambigua: “Está bellísima”.