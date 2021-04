Murió a los 102 años Anne Buydens, la viuda de Kirk Douglas

Anne Buydens Douglas, la esposa de Kirk Douglas y madrastra de Michael Douglas, murió a los 102 años en su casa de Beverly Hills, según publican varios medios estadounidenses. Su muerte se produce 14 meses después de que falleciera el legendario actor de Hollywood, en febrero de 2020, a los 103 años. Estuvieron casados 66 años y fruto de su relación nacieron Peter y Eric, ambos dedicados al mundo del entretenimiento, que se unieron a los dos hijos de Douglas de su matrimonio anterior: Joel y Michael.

“Anne era más que una madrastra y nunca malvada. Ella sacó lo mejor de todos nosotros, especialmente nuestro padre. Papá nunca habría tenido la carrera que tuvo sin el apoyo y la unión de Anne. Catherine [Zeta-Jones], yo y los niños la adoramos; siempre estará en nuestros corazones”, expresó Michael Douglas, de 76 años, en un comunicado a la revista People. “Mi padre nunca pudo guardar un secreto. Anne era todo lo contrario. Por eso me conmovió tanto cuando leí el libro de su coautoría, Kirk y Anne, en el que ella hablaba de sus primeros años en Alemania; sus años de guerra en la ocupación de París y su carrera antes de conocer a mi padre”, contó Michael sobre la admiración hacia la esposa de su padre y sus orígenes. “También incluyó su correspondencia privada, lo que me hizo tener una nueva mirada sobre su noviazgo y su matrimonio”, sumó sobre la apasionante historia que unió a su padre con su última esposa.

No han sido las únicas palabras de amor que Douglas ha dedicado a la viuda de su padre. La semana pasada, el protagonista de Atracción fatal felicitó a Anne por su cumpleaños con una emotiva publicación en Instagram. “¡Feliz cumpleaños, Anne Douglas! ¡Te amamos! Michael, Catherine, Carys y Dilan”, escribió junto a una imagen de la familia reunida.

Anne Buydens, su apellido de soltera, era publicista y productora de cine y conoció a Kirk Douglas en 1953 en París, durante el rodaje de la película Acto de amor. Entonces ambos tenían otras parejas. Él se había divorciado de su primera esposa, Diana, en 1951, y estaba comprometido en secreto con la actriz Pier Angeli y ella se había casado con un amigo belga por razones de seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. En el libro al que Michael Douglas hace referencia, escrito por el matrimonio en 2017, Kirk y Anne: Cartas de amor, risas y toda una vida en Hollywood, la legendaria estrella de cine reveló que se sintió atraído por ella nada más verla. “Era muy diferente de las mujeres con las que había estado en Hollywood desde que Diana me dejó”, escribió. Entonces, la invitó a salir. “Ella me rechazó. Pero estaba decidido a conquistarla”, añadió. Anne, por su parte, temía enamorarse de él: “Sentía que podía enamorarme de este hombre. No quería porque había visto a muchas mujeres jóvenes entablar relaciones intensas con estrellas de cine de forma esporádica, entre ellas Dean Martin, Marlon Brando, Cary Grant. Luego, la película terminaba y los hombres regresaban con sus esposas”. Sin embargo, su relación con Douglas fue duradera. Se casaron en Las Vegas en 1954 después de que ella amenazara con dejarlo. “Me di cuenta de que estaría perdido sin ella”, reveló en sus memorias. El matrimonio celebró su 50° aniversario de bodas en 2004 con una gran fiesta.

Aunque la pareja siempre presumió de su amor, también tuvo alguna que otra crisis por los coqueteos de él. En el mismo libro, ella cuenta que intencionalmente hizo la vista gorda ante alguna infidelidad de su esposo, y que él fue honesto al respecto: “Kirk nunca trató de ocultarme nada. Como europea, entendí que no era realista esperar una fidelidad total en un matrimonio”. “Tuve la gran suerte de encontrar a mi alma gemela y creo que nuestro maravilloso matrimonio y nuestras charlas de oro cada noche durante una hora me han ayudado a sobrevivir a todas las cosas”, escribió Kirk.

Además de su trabajo como publicista, Anne fue una admirada filántropa y formó parte de las juntas directivas de dos fundaciones, The Mark Taper Forum y Center Theatre Group. Anne también fue una de las cinco fundadoras originales del Centro de Investigación de Cáncer del Cedars-Sinai y fundó The Anne Douglas Center for Women como parte de la organización Los Angeles Mission. “Nos entristece profundamente enterarnos de la muerte de la señora Anne Douglas, la querida viuda de Kirk Douglas. Juntos, la familia Douglas ha estado profundamente involucrada en los esfuerzos de la organización para restaurar las vidas de las personas sin hogar de nuestra ciudad”, expresó Troy Vaughn, presidente y CEO de Los Angeles Mission, en un comunicado.

Una pasión por la solidaridad que compartía con su esposo, quien legó gran parte de su fortuna a proyectos financiados por la Fundación Douglas, la organización benéfica que cofundó hace casi seis décadas junto a su esposa. La organización sin fines de lucro beneficia al Hospital Infantil de Los Ángeles, el Centro de Infancia Kirk y Anne Douglas y una beca de la Universidad de St. Lawrence para estudiantes desfavorecidos. La fundación también reparte dinero al Templo Sinaí de Westwood y al teatro Kirk Douglas de Culver City.

EL PAIS