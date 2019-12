Murió el actor mexicano Sebastián Ferrat tras comer carne de cerdo en mal estado

30 de diciembre de 2019 • 09:57

El actor mexicano Sebastián Ferrat, conocido por su papel de villano en la serie El señor de los cielos, murió ayer a los 40 años tras estar tres meses internado en coma por una afección cerebral. Según detalla el diario El Universal de México, no se ha determinado oficialmente la razón de su fallecimiento, pero según informó un colega suyo, Ferrat habría contraído una infección tras consumir carne de cerdo en mal estado.

El intérprete estaba internado en un hospital de Mexicali, Baja California, y los miembros de su familia eran los únicos que podían visitarlo. Sus allegados prefirieron mantener un perfil bajo y no dar detalles de la salud del actor, que desapareció misteriosamente de la escena pública hace unos meses, dando lugar a todo tipo de rumores. Según trascendió, Ferrat habría muerto debido a una cisticercosis, una infección causada por los estados larvarios de la tenia Taenia solium que se alojan en tejidos musculares y el cerebro, ocasionando la formación de quistes.

"Al parecer había estado en coma por una bacteria al comer carne de puerco. Pero la familia tenía restringida las visitas. No he podido localizar a nadie en Mexicali para que me informe", explicó desde su cuenta de Facebook su colega Dereck Lucken quien además le dedicó unas emotivas palabras.

"Una de mis primeras obras de teatro fue contigo, amigo. Yo 17 y tú 19, en Mexicali. Volvimos a encontrarnos en México viviendo nuestros sueños. Hoy me entero de tu partida. Con mucho dolor. Luz en tu camino y gracias por todo lo compartido. Te quiero. D.E.P", escribió el actor, en homenaje a Ferrat.

Nacido en Mexicali el 17 de septiembre de 1979, Ferrat era además profesor de actuación. Comenzó su carrera en 2001 en la serie Lo que callamos las mujeres, y entre sus trabajos recientes más reconocidos está El señor de los cielos, en donde personificaba al villano Juan Antonio "El Marcado". Además, hacía poco había terminado de rodar una serie para Netflix, El Yankee, en la que también se ponía en la piel de un malvado, "El cara sucia".

"Y al fin cayó en mis manos un antagónico muy chingón... Muy pronto conocerán a #CaraSucia en #ElYankee una serie producida por #Argos para #Netflix Lo van a amar y odiar más, se los aseguro", había escrito en su último post de Instagram, el 29 de noviembre de 2018.