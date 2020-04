Murió la ex "chica Bond" Honor Blackman, a los 94 años

La actriz británica Honor Blackman murió a los 94 años Crédito: IMDB.com

La actriz británica Honor Blackman , conocida por interpretar a Cathy Gale en la serie Los vengadores y a la chica Bond Pussy Galore en 007:Goldfinger , murió a los 94 años . Según informó su familia en un comunicado, su deceso se produjo por causas naturales no relacionadas con el coronavirus.

"Es muy triste tener que anunciar la muerte de Honor Blackman a los 94 años. Murió pacíficamente por causas naturales en su casa en Lewes, Sussex, rodeada de su familia. Era muy querida y sus dos hijos, Barnaby y Lottie, y sus nietos, Daisy, Oscar, Olive y Toby, la extrañarán mucho", reza el comunicado que su familia le hizo llegar a The Guardian.

"Además de ser una madre y una abuela muy adorada, Honor fue una actriz talentosa y muy prolífica. Con una combinación extraordinaria de belleza, cerebro y destreza física, junto con su voz única y una ética de trabajo muy rigurosa, logró un estatus icónico sin igual en el mundo del cine y el entretenimiento, con un compromiso absoluto con su oficio y profesionalismo total en todos sus esfuerzos. Ella contribuyó a algunas de las grandes películas y producciones teatrales de nuestro tiempo", resalta el texto.

Honor Blackman como Pussy Galore, en 007: Goldfinger

Además de sus papeles en Los vengadores y en Goldfinger , su familia destacó los papeles de Blackman como la diosa vengativa Hera en el film Jason y los Argonautas (1963) y como Laura West en la serie televisiva The Upper Hand . También apareció en producciones teatrales como La novicia rebelde , My Fair Lady y Cabaret .

Nacida en el este de Londres, en una familia de clase media, inició sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama, y muy pronto obtuvo sus primeros papeles en películas y programas de televisión como Titanic: A Night to Remember (1958) o Edgar Wallace: The Four Just Men (1959-1960). Pero en 1962 llegó su gran oportunidad, cuando fue elegida para interpretar a Cathy Gale en Los vengadores , junto a Patrick Macnee. Blackman tuvo que aprender judo para el papel, y su ceñida vestimenta y sus largas botas de cuero rápidamente generaron sensación.

El dominio de Blackman en artes marciales la ayudó a conseguir otro de los papeles que marcaron su carrera: el de Pussy Galore, la glamorosa villana de 007: Goldfinger , la tercera entrega de la saga que se convirtió en un éxito mundial. Más tarde, participaría de populares series como Columbo , Doctor Who , y en películas como La momia: El mal nunca muere (1998) y El diario de Bridget Jones (2001). Su última aparición fue en 2015, en la ficción televisiva You, Me & Them .

Una imagen de su trabajo en la película de terror Una hija para el diablo, de 1974

Blackman se casó y se divorció dos veces, con Bill Sankey primero y luego con Maurice Kaufmann, con quien adoptó a dos niños, Lottie y Barnaby.