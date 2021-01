Murió la actriz Song Yoo-jung, figura de la TV surcoreana, a los 26 años

Murió la actriz Song Yoo-jung, estrella de TV surcoreana, a los 26 años Fuente: Archivo - Crédito: Dong-A Ilbo / AFP

26 de enero de 2021 • 13:14

La actriz surcoreana Song Yoo-jung, de 26 años, murió el sábado pasado en Seúl y su funeral se realizó en la intimidad, de acuerdo a los deseos de su familia, según informó la agencia que la representaba. Por ahora se desconocen, las causas de su fallecimiento.

Song comenzó su carrera como modelo previo a su debut en la pantalla chica con un rol secundario en la serie Golden Rainbow (2013), producida por MBC, canal de televisión de su país. Luego alcanzó la fama por su personaje de Han Da-won en el K-drama -así se denomina a las series surcoreanas- Make Your Wish (2014-2015). Su último trabajo lo realizó en 2019, cuando protagonizó el drama romántico de fantasía Dear My Name.

El final trágico de Song es un golpe más para la industria del entretenimiento del país asiático, que en los últimos años se vio afectada por los suicidios de varias de sus jóvenes estrellas. Tal fue el caso de los íconos de K-pop Yohan (28 años), Johnghyun (27) y Goo Hara (28), la cantante Sulli (25) y la actriz y modelo Oh In-hye.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Song, la multimillonaria fábrica de ídolos surcoreana es reconocida por la excesiva presión que ejerce sobre sus jóvenes figuras.

La agencia que representaba a la actriz publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram y le dedicó unas palabras: "Yoo Jung siempre fue una amiga que nos alegró con una sonrisa resplandeciente. Era una actriz magnífica con una pasión más grande que cualquier otra persona".

