Murió Andy Rourke, exbajista de The Smiths, a los 59 años

Este viernes se conoció la triste noticia de la muerte de Andy Rourke, bajista de la banda británica The Smiths. El músico británico, de 59 años, se encontraba luchando contra un cáncer de páncreas. El encargado de anunciar lo sucedido fue su excompañero, el guitarrista Johnny Marr, quien publicó un comunicado en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento ”, escribió Marr en Twitter.

Además del anuncio formal, el músico publicó un relato pormenorizado de su historia con Rourke en Instagram, en donde también compartió varias fotos de ambos: “Andy y yo nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes. Cuando teníamos 15 años me mudé a su casa, donde vivía con sus tres hermanos, y pronto me di cuenta que mi compañero era una de esas raras personas que no cae mal a nadie”.

“Andy y yo pasábamos todo el tiempo estudiando música, divirtiéndonos y trabajando para convertirnos en los mejores músicos que podíamos llegar a ser. Por aquel entonces, Andy tocaba la guitarra, y muy bien, pero fue cuando agarró el bajo que encontró su verdadera vocación y afloró su singular talento”, continuó en el relato, que también recuerda sus años juntos en algunas bandas, hasta que llegaron The Smiths.

En el texto resaltó la interpretación de Rourke en la canción “The Queen Is Dead” -incluida en el álbum homónimo de The Smiths, publicado en 1986- al destacar: “Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: ‘Nunca olvidaré este momento’”.

“Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos o lo que estuviera sucediendo, y es motivo de orgullo personal, así como de tristeza, que la última vez que Andy tocó en un escenario fue conmigo y mi banda en el Madison Square Garden, en septiembre de 2022 . Fue un momento especial que compartimos con mi familia y su esposa y alma gemela Francesca”.

Liderada por Morrissey y conformada por Rourke, Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths tuvo una serie de éxitos en la década de 1980 con canciones como “Heaven Knows I’m Miserable Now” y “Girlfriend In A Coma”. La banda, impulsada por Marr y Morrissey, se separó en 1987 y a lo largo de su carrera lanzó álbumes como The Smiths y Meat is Murder.

Más adelante en su carrera, Rourke formó parte de un supergrupo llamado Freebass con otros dos bajistas, Gary “Mani” Mounfield, de los Stone Roses, y Peter Hook, de New Order. A lo largo de sus décadas de carrera, Rourke también grabó con The Pretenders, Killing Joke, Sinead O’Connor, Aziz Ibrahim (ex Stone Roses) y el ex guitarrista de Oasis, Bonehead, como Moondog One, una banda en la que también estaban Mike Joyce y Craig Gannon. También tocó con otro cantautor de Manchester, Badly Drawn Boy, uniéndose a su banda de gira durante dos años.

Rourke nació el 17 de enero de 1964, hijo de madre inglesa y padre irlandés. Se interesó por la música desde muy pequeño y empezó a aprender a tocar la guitarra a los siete años. “Siempre me regalaban un instrumento musical por Navidad o en mi cumpleaños, así que pasé por trompetas de plástico, saxofón, teclado... Probé un poco de todo”, dijo Rourke en una entrevista en 2016.

“Más tarde toqué un poco el violonchelo, pero me lo inventé sobre la marcha porque lo necesitaban en un disco de los Smiths, así que me compré uno, lo afiné como un bajo y partí desde ahí”, confesó hace un tiempo.

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de comentarios de colegas despidiéndolo y recordando a uno de los mejores músicos británicos de los últimos tiempos.

