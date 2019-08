Murió Barbara March, actriz de Star Trek, a los 65 años

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 10:15

Barbara March, conocida por su papel de Lursa Duras, una de las villanas de la saga Star Trek, murió a los 65 años. Su marido, Alan Scarfe, anunció la triste noticia desde su cuenta de Facebook y explicó que la actriz murió el domingo pasado, luego de una dura batalla contra el cáncer.

"Mi querida Barbara, mi compañera en todas las cosas durante más de cuarenta años cruzó la puerta de la eternidad después de una cruel batalla contra el cáncer", escribió Scarfe junto a varias fotos de la actriz.

Scarfe destacó la carrera de March más allá de la exitosa serie en la que participó desde 1991 a 1994. "Sus papeles teatrales - escribió su marido- como la duquesa de Malfi en el Teatro Guthrie en Minneapolis, Isabella en Measure for Measure en el Stratford Festival de Canadá, Desdémona, Titania, Lady Macbeth, Ruth en The Homecoming y Rowena en T he Gayden Chronicles no tuvieron igual. Y una gran audiencia continúa maravillada por su interpretación de Lursa de la Casa de Duras en Star Trek".

Su hija, Tosia, también le dedicó unas palabras desde Facebook: "Anoche perdimos a mi hermosa madre. Ella murió mientras dormía, a las 9 PM, en una noche de domingo lluviosa y fría. Ella fue diagnosticada con cáncer a principios de abril de este año, y nos dejó cinco meses después de ese diagnóstico (...) Ella se fue cuando ella sabía que ya no la necesitaba y ella tenía razón. No la necesito, pero la voy a extrañar todos los días. Gracias por ser mi mamá, y gracias por mi vida. Se siente raro ser lo único que queda en esta tierra que lleva tu esencia, pero voy a tratar de que estés orgullosa. Espero que se sienta como volar".

Barbara March nació en Toronto, Canadá, y tal como escribió Scarfe, su carrera de actriz pasó por la televisión y el teatro. Entre las otras series de televisión en las que participó se encuentran Night Heat y La ley de los Ángeles. Además de actriz, March era poeta y escritora de obras de teatro.

Barbara March como la villana Lursa Duras - Fuente: YouTube 03:33

Video

En Star Trek, March era una de las hermanas Duras, unas villanas que intentaban tomar el control del Imperio Klingon. En 1994 fue su última participación en la saga que se llamó Star Trek: La próxima generación.