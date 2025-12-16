Jamie Campbell Bower: de su lucha contra las adicciones y un compromiso fallido con Lily Collins al éxito de Stranger Things

Jamie Campbell Bower está en boca de todos gracias a su papel en las dos últimas temporadas de Stranger Things. La impactante transformación del actor de 37 años para interpretar al aterrador Vecna despertó pasiones entre una legión cada vez más grande de fanáticos que lo elogian como actor y como persona. Y es que detrás de la piel del malvado monstruo se esconde un artista sensible, un amante de la moda y, sobre todo, un joven que logró ganarle a las adicciones.

Millie Bobby Brown y Jamie Campbell Bower, en la cuarta temporada de Stranger Things Prensa Netflix

Si bien su labor como Vecna (o Henry Creel) caló hondo en la audiencia, ese no es el único personaje icónico que interpretó a lo largo de su carrera. El actor británico actuó en la saga Crepúsculo -como un vampiro Volturi llamado Caius- y se puso en la piel del joven Grindelwald en Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1. Además, protagonizó Cazadores de sombras: ciudad de hueso, con Lily Collins, y compartió elenco con Johnny Depp y Helena Bonham Carter en Sweeney Todd: el barbero demoníaco de la calle Fleet. Entre sus últimos proyectos se encuentran las películas Witchboard, Emmanuelle, y Horizonte: una leyenda americana junto a Kevin Costner, Sienna Miller y Sam Worthington.

Jamie Campbell Bower tuvo participaciones en Harry Potter y en la saga Crepúsculo DIEGO SPIVACOW / AFV

La experiencia de Campbell Bower en grandes éxitos de taquilla lo acercó a la fama. Según sus palabras, gracias a sus participaciones en Crepúsculo y en Harry Potter, el actor entendió que debía mantener los pies en la tierra. “Crepúsculo fue culturalmente enorme, pero como tenía un papel pequeño, podía observarlo todo desde la periferia. Eso me dio herramientas para entender que esto no se trata de mí. Cualquiera podría haber interpretado ese papel. Simplemente tuve la fortuna de que fuera yo”, comentó en diálogo con Rolling Stone UK. A su pasión por la actuación, se le suman su interés por el modelaje y por la música.

Su lucha contra las adicciones

Si bien su talento artístico se desplegó en cada uno de sus trabajos, la vida personal de Campbell Bower tuvo algunos altibajos. En julio de 2022, el actor eligió la red social X para sincerarse sobre su, ya superada, adicción, y aseguró que llevaba sobrio desde marzo de 2015.

“Hace 12 años y medio era un adicto activo, me hacía daño a mí mismo y a los que me rodean, a quienes más amaba. La cosa se puso tan fea que terminé en un hospital de salud mental. Ahora tengo siete años y medio limpio y sobrio. Cometí muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para volver a empezar, expiar los errores y crecer”, dijo.

"Cometí muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para volver a empezar, expiar los errores y crecer" DIEGO SPIVACOW / AFV

“Para cualquiera que se despierte pensando ‘¡Dios, no de nuevo!’, les prometo que hay forma [de salir]. Estoy tan agradecido de estar donde estoy, estoy tan agradecido de estar sobrio. Estoy tan agradecido de ser”, continuó. “Recuerda, todos somos un trabajo en desarrollo“, finalizó. Su mensaje fue muy aplaudido y le valió el apoyo de miles de fans y personas que se identificaron con su lucha, inspirándolas a buscar ayuda.

Sus otras pasiones: la música y la moda

Disruptivo y dueño de un estilo ligeramente andrógino, Campbell Bower es destacado por sus looks en eventos y alfombras rojas. El artista adora la moda y se animó a desfilar en la Semana de la Moda parisina de este año, para Ann Demeulemeester.

Antes de concentrarse por completo en la actuación, en su adolescencia, Campbell Bower fue baterista de la banda indie William K, donde se animó a explorar distintos looks excéntricos con piezas sin género y maquillaje. “Todos tomábamos prestados los jeans de nuestras novias del colegio. Como, ‘¿Qué tan ajustados te quedan los pantalones?’”, recordó en una entrevista. “Siempre usábamos un montón de delineador de ojos y cosas así”, recordó sobre su búsqueda estética. Más adelante, lideró la banda de punk rock inglesa Counterfeit, galardonada como Mejor actuación en vivo en los AIM Independent Music Awards de 2017.

En los últimos años, Bower lanzó algunas canciones solistas como “I Am” y “The Witch of Bodmin Moor” y cosechó elogios de sus seguidores. “No me gusta lanzar cosas por estrategia; lo hago cuando se siente bien y correcto desde dentro”, explicó el artista, que no descarta seguir creciendo en el ámbito musical.

Un compromiso fallido, una relación con una superestrella y un nuevo amor

El corazón de Bower tiene dueña: el actor mantiene una relación, desde hace casi un año, con la youtuber Elena Taber, quien lo acompañó en varios eventos promocionales de la quinta temporada de Stranger Things.

Jamie Campbell Bower junto con su pareja, la youtuber Elena Taber Jeff Spicer - Getty Images Europe

No se sabe con certeza cuándo ni cómo se conocieron, pero los rumores de noviazgo empezaron por primera vez en abril de 2025. Bower empezó a aparecer en los comentarios de Instagram de Taber, y en agosto ella se refirió a él como su “persona favorita”.

Taber, de 29 años, vive en Nueva York y es una influencer de lifestyle. Comenzó su canal de YouTube cuando cursaba su primer año universitario en San Diego y se mudó a Nueva York a los 21, lo que, según ella, contribuyó al crecimiento de su contenido en las redes sociales.

No se sabe con certeza cuándo ni cómo se conocieron, pero los rumores de noviazgo empezaron por primera vez en abril de 2025 Karwai Tang - WireImage

En su pasado, el galán tuvo otras parejas famosas. En 2009, mientras rodaba Harry Potter, se enamoró de Bonnie Wright, la actriz que interpretó a Ginny en toda la saga. Estuvieron comprometidos por dos años y según trascendió, decidieron ponerle punto final al vínculo sin escándalos.

Poco después de que se hiciera pública su separación, en 2011, Bower protagonizó Cazadores de sombras: ciudad de hueso junto a Lily Collins y el flechazo fue instantáneo. Durante el rodaje afianzaron su vínculo y en la gira de prensa del film, en 2013, se mostraron asentados como pareja formal. Tras un año de relación, atravesaron una primera ruptura, pero en mayo de 2015 se reconciliaron y volvieron a apostar al amor. En ese momento, eran vistos en Hollywood como una de las parejas más aspiracionales del mundo del espectáculo. Incluso, comparten un tatuaje con la frase “Amor, por siempre y para siempre”.

Lily Collins y Jamie Campbell Bower, en 2015

Finalmente, en el romance entre las dos estrellas llegó a su fin en julio de 2018. En la actualidad, Lily Collins está casada con el guionista y director estadounidense Charlie McDowell.

Tras el furor por su personaje en Stranger Things, y asentado en su vida personal, Jamie Campbell Bower se prepara para nuevos desafíos profesionales, entre ellos un papel en la tercera temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder.