Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles con una foto de sus románticas vacaciones en Italia

Tras meses de especulaciones, Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles. El actor y productor compartió una postal de sus vacaciones juntos en Italia y confirmó así una relación que venía afianzándose desde hacía tiempo.

El actor eligió mostrar por primera vez una foto junto a la periodista deportiva con una publicación en sus historias de Instagram y marcó un antes y un después en el vínculo, ya que hasta ahora ambos venían manteniendo un bajo perfil en cuanto a su exposición pública.

La imagen muestra a la pareja de espaldas, abrazados y contemplando el Coliseo romano. Robles, con un look en tonos claros, apoya su mano sobre la espalda de Suar, mientras que el actor, con campera oscura y anteojos, observa el emblemático anfiteatro.

Suar y Robles, en la imagen compartida por el actor y productor desde Roma

Con el humor que lo caracteriza, el productor acompañó la imagen con una frase que desvió la atención del romance. “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió, en alusión al aspecto del histórico sitio patrimonial.

Acto seguido, Robles replicó la historia en su propia cuenta de Instagram, validando el blanqueo de la relación, lo cual demostró que ambos coincidieron en su decisión de hacer público el romance.

A finales de octubre, Suar y Robles Robles habían sido captados comiendo en un restaurante del barrio de Palermo (Foto: Instagram @SQP_oficial)

Durante meses, los rumores sobre un posible vínculo entre Suar y la periodista y ex “Bailando por un sueño” circularon con fuerza en las redes sociales y en los programas de espectáculos. Encuentros discretos, viajes y coincidencias alimentaron las versiones que hasta ahora ninguno había confirmado. Semanas atrás, de hecho, ambos fueron fotografiados cenando en un reconocido restaurante de Palermo, donde compartieron risas y miradas cómplices.

Las lágrimas de Araceli González

El gesto del productor desde Italia se da en un contexto mediático particular. En los últimos días, el nombre de Adrián Suar volvió a ocupar titulares después de que su expareja, Araceli González, se refiriera públicamente al conflictivo vínculo que mantienen a casi dos décadas de su separación.

El domingo, la actriz se quebró en llanto al hablar de su vínculo actual con Suar, quien es padre de su hijo Tomás, durante su participación en la mesa de Mirtha Legrand y después de que la participación previa de la actriz en el programa de Mario Pergolini reactivara la polémica en torno a los conflictos que atravesaron como pareja y a la tensa relación que mantienen en la actualidad.

Consultada por la conductora sobre cómo es hoy el trato entre ellos, González respondió: “Te lo digo con mucha tristeza. Yo con él no me llevo. Pero no por una elección mía”, dijo. A medida que avanzó en su relato, la modelo no pudo contener las lágrimas.

“La parte más dolorosa es la que se queda la prensa y yo con eso no puedo hacer nada. A veces quedo muy expuesta en situaciones que no tienen nada que ver conmigo”, explicó afectada. Luego, agregó: “Yo solté, trabajé mucho para soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”, confesó.

La Actriz Araceli González Rompió En Llanto Al Hablar Sobre Su Actual Relación Con Su Expareja Y

Tras tomarse unos segundos para recomponerse y pedir disculpas por su emoción, la actriz continuó: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones. Muchas veces el rol de madre es proteger a nuestros hijos. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”, afirmó.

En ese mismo sentido, remarcó cuál es su principal preocupación: “Yo quiero que mi hijo esté feliz. Él pertenece a una familia de trabajadores y a veces ser parte de ese medio es muy fuerte cuando se trata de relaciones tan intensas”.

“Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija. Pido disculpas por llorar, no era mi intención, pero resurgieron cosas”, expresó. A pesar del dolor, González dejó en claro que mantiene un profundo respeto por Suar en el plano profesional. “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina”, sostuvo.