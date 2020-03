Murió la destacada actriz Lucía Bosé, a los 89 años, por una neumonía

Murió Lucía Bosé, a los 89 años Crédito: DPA

La actriz Lucía Bosé murió hoy a los 89 años y fue su hijo, el cantante Miguel Bosé, quien dio a conocer la noticia: "Queridos amigos, os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios". La artista estaba delicada de salud desde hace un tiempo y falleció a causa de una neumonía.

Italiana de nacimiento siempre estuvo muy ligada a España tanto en el aspecto laboral como el sentimental. En 1947, con apenas 16 años, fue elegida Miss Italia, lo que le abrió las puertas al cine. En 1955 contrajo matrimonio con el torero Luis Miguel Dominguín, uno de los matrimonios más glamorosos de los años sesenta. Precisamente, de ese mismo año es también uno de sus trabajos más importantes, la película Muerte de un ciclista , rodada a las órdenes de Juan Antonio Bardem. En su filmografía se incluyen películas dirigidas por Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Jean Cocteau y Luis Buñuel.

Con Dominguín, del que se separó en 1967, fue madre de tres hijos: Lucía Dominguín, Miguel Bosé y Paola Dominguín. "De la misma forma en la que tuve valentía para casarme con él, también la tuve para decirle: 'Vete a la mierda'", contó alguna vez a un diario italiano.

Pese a estar una importante cantidad de años alejada de la industria, Bosé recuperó su labor como actriz a finales de los años 60, donde participó en películas de cineastas como Antonio Mercero o Josefina Molina. Después sus participaciones fueron más esporádicas, hasta llegar al año 2013, cuando rodó su última película, Alfonsina y el mar, de David Sordella.

Lucía Bosé vivía en Brieva, en la provincia de Segovia, España. En 2000 había decidido hacer realidad un sueño de su juventud: abrir el primer Museo de Ángeles del mundo en el pueblo segoviano de Turégano. Tuvo que cerrarlo por dificultades económicas en 2007. Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en Roma, el octubre. Allí presentó su biografía. "No he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí", dijo en la presentación del libro Lucía Bosé , escrito por Roberto Liberatori. En la presentación recordó que fue el maestro del neorrealismo, Luchino Visconti, padrino de Miguel Bosé, quien descubrió su talento al otro lado del mostrador de una pastelería de Milán. "Tú eres un animal cinematográfico", contó ella frente a la audiencia y agregó: "En aquel momento me pareció un loco. Fue como un hermano, un amante. Di a Visconti lo que he dado a pocos hombres, un amor verdadero".

De intensa vida social durante los últimos años siempre estuvo rodeada de jóvenes artistas que la consideraron su musa. "Maestra en el arte de ser tu misma. Descansa en paz mi querida Lucía Bosé", la despidió en su cuenta Alejandro Sanz.