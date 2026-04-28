Sigmund Freud: “La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua”

La metáfora del iceberg, que describe la mente consciente como la mínima punta visible y al inconsciente como la vasta masa sumergida, es quizás la imagen más poderosa asociada a Sigmund Freud. Según detalla el Freud Museum London, esta representación ilustra fielmente la teoría del aparato psíquico, donde impulsos, deseos reprimidos y traumas gobiernan gran parte de nuestra conducta. Sin embargo, la veracidad histórica de la frase “La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua” es compleja.

El portal especializado Quote Investigator señala que, tras un análisis exhaustivo, no existen pruebas sólidas de que el fundador del psicoanálisis haya dicho esta frase exacta. De hecho, la primera referencia a esta analogía se remonta a 1898, en un artículo del psicólogo estadounidense G. Stanley Hall publicado en The American Journal of Psychology. Allí, Hall escribió: “El error de los teóricos del ego es similar al de quienes creían que los icebergs se estudiaban mejor desde la superficie, cuando en realidad cerca de nueve décimas partes de su masa están sumergidas”.

La frase atribuida a Sigmund Freud está vigente en pleno 2026 IA

A pesar de estas evidencias, la asociación con Freud se consolidó décadas después, y recién en 1929, artículos periodísticos como los del New York Herald Tribune comenzaron a atribuirle esta comparación de forma directa. Como indica la plataforma, la popularidad de la frase creció al ser utilizada por otros autores, quienes incluso variaron la proporción del hielo sumergido entre siete octavos, siete séptimos o nueve décimos.

A nivel clínico, el modelo freudiano original, centrado en el Yo, el Superyó y el Ello, resulta más dinámico que la metáfora estática del iceberg. Samuel Armen, en un análisis en la plataforma Medium, destaca que para Freud, el inconsciente no es solo un depósito pasivo, sino un abismo activo donde los conflictos y deseos infantiles influyen constantemente en la realidad adulta, a menudo manifestándose a través de lapsus o síntomas neuróticos.

Sigmund Freud se convirtió en uno de los principales referentes del pensamiento filosófico LA NACION

Sigmund Schlomo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, hoy República Checa. Neurológo de formación y figura central en la historia de la ciencia del siglo XIX, se trasladó a Viena, donde revolucionó la comprensión de la psique humana. Su trayectoria estuvo marcada por la ruptura de paradigmas tradicionales, además de introducir métodos como la asociación libre y la “cura por la palabra” para tratar neurosis caracterizadas por ansiedad, fobias y comportamientos obsesivos.

Su vida personal también fue objeto de análisis, ya que según el sitio Freud.org.uk, a diferencia de otras figuras, él era un confeso amante de los perros, lo que desmiente mitos sobre su supuesta afinidad por los gatos. Tras décadas de trabajo académico y clínico, donde publicó más de 300 textos sobre religión, mitología y sociedad, Freud enfrentó un cáncer de boca agravado por su hábito de fumar puros. Obligado a exiliarse ante el avance del nazismo, se instaló en Londres, donde murió en 1939 tras ser sometido a una eutanasia a los 83 años.

El legado de Freud vive en todos sus fieles que lo mantienen más vigente que nunca Getty Images

El legado freudiano persiste hoy como una dimensión fundamental del autoconocimiento. Aunque muchos de sus conceptos específicos fueron objeto de críticas por ser considerados sexistas o aempíricos por la psicología moderna, su influencia es innegable. Pensadores posteriores como Carl Jung, Alfred Adler y Viktor Frankl partieron de sus bases para explorar nuevas profundidades del reino mental. En última instancia, más allá de la autoría de las citas, la vigencia de Freud radica en forzar al mundo a aceptar que la mayor parte de nuestra vida emocional ocurre fuera del alcance de nuestra consciencia inmediata, un concepto que todavía guía la práctica terapéutica contemporánea.