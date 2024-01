escuchar

James Kottak, baterista de la banda alemana Scorpions entre 1996 y 2016, murió a los 61 años por causas que aún no fueron difundidas, según confirmó el propio grupo a través de una publicación en sus redes oficiales. Según confirmó TMZ, quienes tuvieron la oportunidad de hablar con la hija de Kottak, el baterista fue hallado muerto dentro del baño de su domicilio en Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, este martes por la mañana.

“Muy triste noticia. Nuestro querido amigo y baterista durante 20 años James Kottak ha fallecido a los 61 años”, informa el comunicado firmado por Klaus Meine, Rudolph Schenker, Matthias Jabs, Paweł Mąciwoda, Mikkey Dee, actuales miembros de la banda . “James era un ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia. Él era nuestro ‘hermano de otra madre’ y lo extrañaremos mucho. Rock’n Roll para siempre”, escribieron los creadores de éxitos como “Still Loving You” y “Wind of Changes” a modo de despedida.

Su momento de gloria en Scorpions

Nacido en Kentucky, Estados Unidos, Kottak además de ser recordado por su participación en la icónica banda alemana también incursionó en distintas agrupaciones de rock, hard rock y punk como Buster Brown, Black Sheep, Montrose, Wild Horses, Warrant y Kingdom Come. Desde 1996 hasta 2026 se lució como baterista de Scorpions en uno de los mejores momentos de la trayectoria musical del grupo. Formó parte del lanzamiento de discos como Moment of Glory, Sting in the tail, Acoustica, entre otros, hasta que -en conjunto con la banda y tras dos décadas de éxito- tomó la decisión de abandonar la formación para enfocarse en un tratamiento que lo ayudara a recuperarse de su adicción al alcohol . Desde el 2016 hasta la actualidad, su rol como baterista en Scorpions fue ocupado por Mikkey Dee, exintegrante de Motörhead.

Además de su memorable participación en Scorpions, Kottak también supo desplegar su talento en otras bandas de renombre INSTAGRAM

Cárcel y alcohol: su episodio más polémico

Una de las polémicas más recordadas de James Kottak ocurrió en 2014 cuando fue arrestado en Dubái, Emiratos Árabes, por comportamiento ofensivo. Según BBC, en aquel entonces, el baterista fue arrestado por insultar al Islam mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Aquel episodio tuvo lugar durante una de las giras musicales que dio Scorpions por aquella parte del mundo y aceleró la conversación sobre su salida del grupo. Tras admitir que al momento de los hechos se encontraba en estado ebriedad y pagar una fianza de 550 dólares, el músico recuperó su libertad y continúo con sus labores musicales.

A pesar de su salida de Scorpions en 2016 debido a sus problemas con el alcohol, su legado musical perdurará por siempre en los discos de la icónica banda INSTAGRAM

Un matrimonio turbulento

Entre 1996 y 2010 estuvo casado con Athena Lee -hermana de Tommy Lee, baterista de la banda de hard rock Mötley Crüe- y junto a ella fundó un innovador proyecto musical: Krunk, un grupo que apostaba por el punk rock y el pop punk. Allí, Kottak ejerció el rol de vocalista y guitarrista rítmico bajo el seudónimo de Jimmy Ratchitt. Más adelante, en 2006, la banda se rebautizó y bajo el nombre de Kottak lanzó tres discos.

Fruto de su relación con Lee el músico tuvo tres hijos: Tobi, que fue la encargada de confirmar la muerte de su padre, Miles y Matthew. Su matrimonio con Lee fue turbulento y protagonizaron discusiones mediáticas, disputas judiciales al momento de la separación, y una fuerte batalla legal por la tenencia de su hijo menor.

Kottak tuvo tres hijos: Tobi, Miles y Matthew INSTAGRAM

Paralelamente a la música, James hizo algunas apariciones en reality shows de televisión, como Ex-Wives of Rock en 2012. A pesar de que en la actualidad no formaba parte de ninguna banda de rock, por medio de sus redes sociales, James Kottak disfrutaba de recordar sus mejores momentos arriba del escenario y publicaba imágenes sobre sus conciertos más icónicos en sus redes sociales. Sin dudas, el legado del baterista perdurará en la memoria de sus fanáticos y colegas, quienes lo recordarán por su notable contribución a la música.

