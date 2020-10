Murió Johnny Nash, cantante de "I can see clearly now"

Johnny Nash murió a los 80 años

Johnny Nash, el cantante pop y reggae que alcanzó los primeros puestos de los charts con "I can see clearly now" de los Estados Unidos y Gran Bretaña en 1972, murió ayer a los 80 años.

Su hijo Johnny Nash Jr. confirmó la noticias a la agencia de noticias AP y dijo que su padre había muerto en su casa en Houston por causas naturales, sin dar mucho más detalle.

Nash es de esos músicos que se hizo conocido por un hit, en su caso el inoxidable "I can see clearly now". Sin embargo fue mucho más que eso. El sitio web de Nash se refiere a "I can see clearly now" como el "éxito de regreso" del cantante, ya que en ese entonces tenía 32 años y había estado grabando desde los 17.

"I can see clearly now" - Johnny Nash 02:57

Video

Nacido en Houston, Texas, John Lester Nash, Jr. creció cantando en una iglesia. Luego de un viaje a Jamaica, donde conoció a Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Livingston, en 1968, aprendió el estilo que más tarde lo convertiría en uno de los grandes de su época. El reggae era un ritmo incipiente en ese entonces y el estadounidense fraternizó con su creador. Nash logró entender la esencia del reggae y llegó a colaborar con Marley en uno de sus álbumes. Según cuentan, Bob le dio las herramientas para adueñarse de su ritmo y Johnny le enseñó a usar el micrófono.

Un poco de su historia

Aprovechando las apariciones regulares en televisión que hizo en Houston a partir de los 13 años, lanzó su primer sencillo, "A teenager sings the blues", en 1956. No llegó a rankear, pero al año siguiente, "A very special love" lo hizo, llegando al puesto número 27 en los Estados Unidos. Después de una serie de éxitos menores, finalmente llegó al top 10 en 1968 con "Hold me tight", que alcanzó el puesto número 5. Luego su carrera discográfica llegó a un estancamiento comercial hasta que "I can see clearly now" lo convirtió en un nombre. Con ese tema, que escribió y produjo, su vida cambió: la canción se convirtió en un gran éxito y fue durante cuatro semanas el tema número uno en su país. Tuvo otro éxito entre los 20 primeros al año siguiente con una versión de "Stir It Up" de Marley. Su último álbum, Here Again, fue lanzado en 1986. Johnny financió sus álbumes con su propio sello, JAD.

Johnny Nash conoció a Bob Marley, quien fue su gran maestro del género reggae

Años más tarde, en 1993, su hit revivió cuando Jimmy Cliff lo grabó para la banda de sonido de Jamaica bajo cero y volvió a estar entre los primeros puestos del chart. También tuvieron su propia versión del tema Ray Charles, Gladys Knight and the Pips, Grace VanderWaal, Hothouse Flowers y hasta la banda punk Screeching Weasel.

Lejos de los medios, Johnny no quiso dar notas por muchos años. Al parecer había decidido retirarse y no tenía ganas de revisar su pasado, según contó una fuente cercana al músico a Variety.

Además de su hijo Johnny, Nash era padre de Monica y esposo de Carli.

