Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio de Keith Urban: “Somos una familia, y así seguirá siendo”

Es la primera vez que Nicole Kidman habla sobre su vida después del divorcio. La actriz hizo pública su separación de Keith Urban en septiembre de 2025 y, desde entonces, mantuvo su intimidad en silencio. Hasta ahora, que habló sobre su presente sentimental y sobre su actual vínculo con el artista de música country.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en 2006 y tuvieron dos hijas Jordan Strauss - Invision

Sus sorpresivas declaraciones fueron en el marco de una entrevista con Variety, medio del cual Kidman es portada por estos días. Allí, habló no solo de estos meses tan movilizantes en el plano personal, sino de sus próximos proyectos, que harán de este 2026 un gran año. “El año pasado no fue mi año. Estaba callado. Tenía otras cosas que hacer. Estaba encerrada en mí misma”, reveló en alusión a la crisis emocional que vivió en el plano amoroso. Crisis que, después de dos décadas en pareja, la llevaron a separarse del padre de sus hijas.

Kidman fue muy cuidadosa y eligió cada palabra para referirse a este tema que durante meses la tuvo en el centro de la escena. “Siempre voy a ir hacia lo bueno”, dijo mientras calificaba su 2025 como uno de los años más duros de su vida. Enfocada en este nuevo comienzo, la actriz habló sobre cómo está viviendo estos días postseparación: “Estoy agradecida por mi familia y por mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo”, expresó.

“De todo lo demás no hablo por respeto”, advirtió inmediatamente, aclarando que no iba a ventilar detalles de su divorcio. De lo que sí habló fue de su vínculo actual con el músico: “Me quedo con la idea de que somos una familia y así seguirá siendo”, lanzó. Y enseguida, se refirió a sus hijas Sunday y Faith, fruto de su amor con Urban: “Mis hermosas niñas, mis queridas que, de repente, son mujeres (…) Somos muy diferentes, pero estamos profundamente conectadas y somos muy cercanas. Mi hija está ahora mismo en París trabajando para Dior”, contó sobre la adolescente de 17 años.

Sus hijas, Sunday y Faith, fueron su gran sostén durante estos meses Best Image/The Grosby Group

Sobre si seguirá viviendo en Nashville (lugar al que se mudó junto a Keith) a pesar de que su situación personal haya cambiado en el último tiempo, explicó: “Sí, aquí vivimos. Llevo 20 años formando parte de la ciudad y la comunidad. Es mi hogar”.

A lo largo de la charla, Kidman reveló qué hizo durante todo este tiempo para sanar y levantar su ánimo. “Cada vez que no trabajo, nos vamos. Me llevo muy bien con mi hermana que vive en Sídney y con todos mis sobrinos y sobrinas. Mi hermana y yo somos un poco como las tías de Practical Magic”, bromeó. Sus caminatas por el barrio junto a su colega y amiga Reese Witherspoon también son moneda corriente. “Justo esta mañana, di un largo paseo con Reese. Vivimos una frente a la otra. Por eso existe Big Little Lies”, reveló.

Nicole Kidman visitó la Antártida y se mostró feliz tras su reciente divorcio (Fuente: Instagram/@nicolekidman)

Los indicios de la ruptura

Si bien esta es la primera vez que Kidman habla abiertamente sobre su ruptura, ella insinuó que estaba luchando “emocionalmente” en una conversación que el año pasado tuvo con Ariana Grande para la revista Interview. Cuando la actriz y cantante le preguntó cómo estaba, la ganadora del Oscar respondió: “Aguantando”.

La noticia sobre su separación se conoció en septiembre de 2025; sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el distanciamiento databa desde principios del verano boreal. De hecho, tanto Nicole como Keith fueron dejando señales de la crisis que estaban viviendo tras 19 años juntos. “¿Cuántas veces te tienen que enseñar que creés que sabés hacia dónde va tu vida y luego no va en esa dirección?”, dijo Kidman en una entrevista con Vogue a finales de agosto cuando le preguntaron cómo se sentía a sus 58 años. Si bien por ese entonces nadie interpretó sus dichos, después de conocerse la noticia cobraron otro significado.

Poco a poco, la actriz australiana se vuelve a mostrar sonriente ante los flashes SEBASTIEN DUPUY� - AFP�

Keith Urban también hizo lo suyo: el músico cambió la letra de una canción dedicada a su mujer durante uno de sus conciertos y mostró cierta incomodidad cuando en una entrevista le preguntaron por la actriz. El primer hecho sucedió a fines de septiembre durante su gira High and Alive. En el momento de entonar su hit “The Fighter”, el cantante cambió parte de su letra para hacer referencia a su guitarrista de lujo: la estrella emergente Maggie Baugh. “Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador”, dice la estrofa original en referencia a su mujer, Nicole Kidman. Sin embargo, el artista cantó: “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista”. Esta declaración, que pasó desapercibida para muchos, fue uno de los primeros indicios de que su relación con la actriz ya estaba terminada.

Esta canción, que forma parte del noveno álbum de estudio de Keith titulado Ripcord, fue escrita en 2015 mientras Keith y Kidman vivían en Londres y está inspirada en los primeros tiempos de su romance. “Todo proviene de una conversación que mi esposa y yo tuvimos al principio de nuestra relación: que cuando las cosas se ponen difíciles, necesito abrazarla más fuerte y tratar de cuidarla. La canción habla de querer sanar a alguien, querer cuidar a alguien, querer proteger a alguien. Es como una promesa en muchos sentidos”, había confesado el compositor en 2017 en una nota con Billboard.

Sin embargo, ese no fue el único indicio que el guitarrista dejaba. En julio pasado, Urban pasó por el ciclo On Air con Ryan Seacrest y demostró cierta incomodidad al tener que hablar de su esposa. En un momento de la entrevista, el presentador mencionó la carrera de Kidman y los numerosos proyectos en los que había participado. “¿Te dicen que tu esposa está en todo? En todo. Nicole Kidman está en todo”, repitió Seacrest con entusiasmo. Tras una sutil risa, Urban dijo que estaba “casi tan ocupada” como Seacrest, pero “no del todo”.

“Tu vida, la de ella, planificarlo todo con la producción y las giras... Eso es un trabajo, ¿no?“, indagó el conductor, intentando saber el secreto para equilibrar sus agendas. El invitado se tomó unos segundos antes de responder: “Es un trabajo, sí”, lanzó con un gesto de incomodidad.