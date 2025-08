Murió la actriz Loni Anderson, a los 79 años

Dos días antes de su cumpleaños número 80, la actriz Loni Anderson falleció en un hospital de Los Angeles, a donde permanecía internada como consecuencia de una larga enfermedad que se le había diagnosticado tiempo atrás.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela”, dijo la familia de la estrella en un comunicado emitido a los medios. La triste noticia también fue confirmada por Cheryl J. Kagan, la publicista de toda la vida de la actriz.

Anderson, en una de sus últimas apariciones públicas Frazer Harrison - Getty Images North America

Anderson era conocida principalmente por su papel de Jennifer Marlowe en la sitcom WKRP in Cincinnati, que se emitió durante cuatro temporadas entre 1978 y 1982 en la cadena estadounidense CBS. Además, gracias a su trabajo en la serie, recibió tres nominaciones a los Globos de Oro y dos a los Emmy.

En 2021, la actriz originaria de St. Paul, Minnesota, habló abiertamente sobre cómo se convirtió en un símbolo sexual en la serie, que narraba las desventuras de los empleados de una emisora de radio en Ohio. "Nunca pensé que sería Loni Anderson, un símbolo sexual. Pero lo acepto“, declaró a Fox News. “Creo que tuve la suerte de poder interpretar muchos papeles diferentes y ser un símbolo sexual fue parte de todo eso”, añadió. “Acepté todo lo que me deparó mi carrera. Así que lo acepto. ¡Y a mis nietas les parece muy divertido!“, comentó entre risas.

La actriz conoció a Burt Reynolds en el set de Stroker Ace, en 1983 Vinnie Zuffante - Archive Photos

Tras el éxito de la serie y convertirse en un nombre muy conocido, protagonizó la comedia sobre carreras de coches Stroker Ace en 1983. Durante el rodaje, se enamoró de su coprotagonista Burt Reynolds, con quien terminó formando una familia. La pareja se convirtió en una de las más poderosas de Hollywood y se casó en 1988 en una ceremonia secreta celebrada en el rancho de Reynolds en Jupiter, Florida.

“Soy un hombre muy afortunado”, dijo él a la prensa minutos antes de la ceremonia. “Estoy rodeado de amor y amigos queridos, y hoy me he casado con mi mejor amiga”, agregó. Por su parte, ella describió el día como algo salido de un cuento. “Me siento como Cenicienta. Me he casado con el príncipe azul”. Años más tarde, la pareja adoptó un hijo, Quinton.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para ellos. Su conflictiva relación terminó en divorcio en 1994. Reynolds declaró a la revista People, en una reveladora entrevista en 2015, que casarse con Anderson en 1988 “fue una decisión realmente estúpida” de su parte. “Debería haber sabido que uno no debe casarse con una actriz”, afirmó entonces. “No todo fue miel y pajaritos de colores”, explicó.

Tras 10 años juntos, la pareja se divorció en 1994, y no en los mejores términos Bob Galbraith - AP

En sus memorias de 2015, But Enough About Me, Reynolds escribió sobre Anderson y detalló un poco más como fue la separación: “Compraba todo por triplicado, desde vestidos cotidianos hasta joyas, vajillas y ropa de cama. ‘Nunca vuelvo a ponerme un vestido después de que lo hayan fotografiado’, decía. ‘Tengo que vestirme como una estrella’”.

“Le di una Tarjeta American Express platino con un límite de crédito de 45 mil dólares. Lo agotó en media hora”, describió.

Por su parte, Anderson abordó el divorcio en una entrevista con SFGate en 1995, alegando que Reynolds la había maltratado físicamente al menos una docena de veces mientras él estaba supuestamente bajo los efectos de las drogas. “Burt siempre decía que nadie me creería porque él era el Señor Maravilloso y el mundo lo amaba”, dijo ella sobre el maltrato físico.

En 1995, Anderson publicó su autobiografía My Life in Heels, en la que detallaba su relación con Reynolds y sus esfuerzos por mantener unida a su familia Harry Langdon - Archive Photos

También lo acusó de no pagar a tiempo los 15 mil dólares de manutención de su hijo. No fue hasta 2015, cuando Reynolds extendió un cheque por valor de 154 mil, dólares que finalmente puso fin a su divorcio con Anderson, según informó TMZ en ese momento.

En 1995, Anderson publicó su autobiografía My Life in Heels, en la que detallaba su relación con Reynolds y sus esfuerzos por mantener unida a su familia.

Anderson junto al actor Charlton Heston Ron Galella - Ron Galella Collection

La actriz se casó cuatro veces. En 1964, contrajo matrimonio con Bruce Hasselberg, con quien tuvo una hija, Deirdra. Se divorció de Hasselberg en 1966 y a continuación, se casó con el actor Ross Bickell entre 1974 y 1981. Por último, tras su matrimonio con Reynolds, en 2008, se casó con el músico Bob Flick.