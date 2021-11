Murió la actriz Mariana Prommel, a los 53 años

La actriz Mariana Prommel, conocida por sus trabajos en tiras como Verano del 98, Los Roldán y Los exitosos Pells, murió a los 53 años. Así lo dio a conocer su propia familia este viernes, a través de un mensaje en Instagram.

“Partió nuestra adorable Mariana. Se fue durmiendo, tranquila y en paz, rodeada de sus amores profundos, su madre y sus animalitos. Hizo ese pasaje de la manera más serena y luminosa que todos deseábamos para ella. Nos deja luz, risas, amor y su dulce esencia. Vuela alto y sigue entre nosotros, descansa en Paz. Tu familia te ama. Una estrella más en el firmamento. Gracias por tu existencia”, escribieron desde la cuenta oficial de la artista.

La noticia fue confirmada a este medio por José María Muscari -director de algunas de sus últimas participaciones teatrales- y por la Asociación Argentina de Actores, en su cuenta de Twitter.

La actriz se encontraba alejada de los escenarios y los sets, viviendo en la localidad de Claromecó desde 2018. Había encontrado en el arte plástico -en particular en el collage- otra pasión y una nueva manera de solventarse.

Comenzó su carrera muy joven en el Parakultural. En 1991 protagonizó, junto a Claudia Fontán y Pablo Ribot, la obra Desesperadamente... Armando, en la primera Bienal de Arte Joven. Entre sus trabajos teatrales más recordados se encuentra ¿Quién es Janet?, obra en la que volvió a compartir escenario con Fontán y con otra de sus amigas, Carla Peterson, y en la que se probó en un doble rol: el de actriz y guionista.

En la pantalla chica, llamó la atención del gran público por primera vez en Naranja y media. Su desparpajo, su mirada inquieta y su inmensa capacidad para el humor la hicieron lucirse luego en otros éxitos de la televisión, como Verano del 98, Los exitosos Pells, Consentidos, Franco Buenaventura, el profe, Sol negro, La niñera, Los Roldán y La Pelu. En cine, debutó bajo las órdenes de Paula Hernández en Herencia.

Junto a Claribel Medina, su compañera en la tira infatojuvenil Consentidos Archivo

Según había contado en una entrevista en el sitio mendocino Portada, en 2019 se realizó un chequeo general y allí le descubrieron una mancha en el paladar que resultó ser un tumor maligno en la mandíbula. “La cirugía duró siete horas y, gracias a Dios estaba muy preparada espiritualmente, emocionalmente y físicamente para hacerle frente a esa batalla”, indicó. Aquella intervención le afectó el habla, una de sus principales herramientas de trabajo. Luego vendría el tratamiento con rayos y la quimioterapia. La actriz le agradecía a su hermano el haber estado con ella en todo momento.

La pandemia la encontró sin ocupación fija, pero fue allí cuando descubrió su nueva pasión. “Me dio como a muchos el ataque de orden. Y ahí encontré mucho material para hacer collages, los guantes de mi abuelo y unos manteles individuales que tenía mi abuela”. Esa fue su inspiración. Y esos collages, con fotografías de figuras de locales y de Hollywood, terminaron convirtiéndose en manteles individuales que comercializaba a través de su cuenta de Instagram.

En 2012 se instaló en Claromecó, pero debido a sus compromisos teatrales y televisivos, dividía su tiempo entre Buenos Aires y aquella ciudad balnearia. En 2018 decidió instalarse allí de manera permanente. “Es mi paraíso en el mundo”, expresaba. El entorno natural, además, era el ideal para seguir realizando otra de las tareas con las que estaba comprometida: el rescate de animales. En total, tenía 9 perros.

La decisión de retirarse de a poco del medio artístico fue orgánica y se dio naturalmente, pero hubo un hecho que ella marcaba como determinante: el levantamiento de El Capo, una de las grandes apuestas de Telefe para 2007, protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez y Silvia Kutika. “Era un producto buenísimo, pero lo levantaron porque competía con el programa de Marcelo Tinelli. Después de eso, me enojé mucho con la televisión y con el medio”, explicó hace un tiempo. “Después de eso, me enojé mucho con todo, con el sistema y con la Capital Federal. Ya no soportaba más la forma de vivir. Cada vez que vuelvo por el laburo, me da taquicardia”, explicaba.

Mariana Prommel junto a Carlos Calvo Archivo

Claromecó no fue su primer destino. Primero se radicó por un tiempo en Carmen de Patagones, donde durante dos años condujo un programa, Para contarte mejor, en la televisión local.