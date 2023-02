Murió Melinda Dillon, actriz de Magnolia y Encuentros cercanos del tercer tipo, a los 83 años

escuchar

La actriz Melinda Dillon, protagonista de varios éxitos de los años ochenta y noventa, falleció a los 83 años. El deceso se produjo el 9 de enero en California, pero fue confirmado a los medios por sus familiares este viernes.

Nacida en Arkansas el 13 de octubre de 1939, la infancia de Dillon transcurrió entre Alabama, Chicago y Alemania, y sus primeros pasos en el mundo del espectáculo los dio junto a la renombrada compañía de teatro Second City, convirtiéndose en la primera mujer joven en participar del club de comedia que se considera pionero en improvisación en los Estados Unidos.

Junto a Sylvester Stallone en una fotografía promocional de F.I.S.T

Una vez instalada en la ciudad de Nueva York, debutó en Broadway a lo grande: recibió una nominación a los prestigiosos premios Tony por su desempeño sobre el escenario en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, obra en la que interpretó el rol de Honey.

La explosiva exposición y la exhaustiva dinámica de trabajo la hizo transitar, también, por un camino más oscuro: “Me volví loca”, resumía sin medias tintas cada vez que mencionaba en alguna entrevista que debió ser internada en aquella época en un hospital psiquiátrico. “Creo que fue la forma en que estaba viviendo; la obra era tan larga y el sindicato de actores no nos dejaba tocar la matiné”, explicó la actriz al New York Times en 1976.

Melinda Dillan y Richard Dreyfuss en Encuentros cercanos del tercer tipo

“Tuvimos que tener un segundo elenco para poder afrontar todas las funciones, pero me llamaron muchas, muchas veces porque la chica que interpretaba el mismo rol que yo se enfermaba. Lo hacía tres horas por la tarde, luego estudiaba con Lee Strasberg durante dos horas y hacía otra vez la obra tres horas por la noche. Luego, George Grizzard se fue para hacer Hamlet y sucedió algo extraño. Había aprendido a apoyarme mucho en George, y simplemente me derrumbé por dentro. No sé por qué”, rememoró en aquella entrevista.

Más allá de su laureado paso por los escenarios, el rostro de Dillon se convirtió en uno de los más vistos en las pantallas gigantes entre finales de los setenta y principio de los ochenta. Por su trabajo en Encuentros cercanos del tercer tipo (1978), de Steven Spielberg, fue nominada por primera vez a los premios Oscar, en la categoría de mejor actriz de reparto. Cuarto años más tarde recibiría su segunda nominación por su desempeño en Ausencia de malicia, de Sidney Pollack.

Melinda Dillon, John Lithgow, Margaret Langrick y Joshua Rudoy

Entre sus éxitos cinematográficos se encuentran, además, Un día en dos vidas (1969), protagonizada por Catherine Deneuve y Jack Lemmon; Todo vale (1977), con Paul Newman; F.I.S.T, con Sylvester Stallone; Historias de Navidad (1983); Pie Grande y los Henderson (1987), Staying Together, con Sean Astin, Dermot Mulroney (1989) y Capitán América (1990).

Luego filmaría a las órdenes de Barbra Streisand El príncipe de las mareas (1990); actuaría junto a Patrick Swayze, Wesney Snipes y John Leguizamo en ¿Reinas o reyes? (1995), protagonizaría junto a Martin Sheen, Moira Kelly y Heather Graham La historia de Dorothy Day (1996); junto a Tom Cruise, Julianne Moore y Philip Seymour Hoffman en Magnolia (1999) y junto a Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith, Donald Sutherland y Liv Tyler en La esperanza vive en mí (2007). La actriz se retiró de la actuación hace 15 años.

En una escena de Pie Grande y los Henderson

En cuanto a su vida sentimental, Dillon estuvo casada con su colega Richard Libertini durante más de una década, hasta que se divorciaron en 1978. Fruto de esa relación es su único hijo, Richard Libertini Jr.

