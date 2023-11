escuchar

La muerte Ricardo Piñeiro, el exrepresentante de reconocidas supermodelos en los años 90, sacude al mundo del espectáculo. El fallecimiento del hombre que supo marcar una época fue confirmado pasado el mediodía, un día después de ser internado en el Sanatorio Otamendi tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

En sus años como mánager, Piñeiro impulsó la carrera de famosas modelos como Mariana Arias, Karina Rabolini y Andrea Frigerio, entre muchas otras, e incluso trabajó con Claudia Schiffer, la supermodelo alemana a la que Forbes catalogó como una de las más cotizadas.

En los '90, Ricardo Piñeiro fue un referente del mundo de la moda

En una entrevista con LA NACION en 2022, Piñeiro contó que no podía evitar el toc de escanear mujeres por la calle y que fue dicha obsesión la que le permitió concretar algunos de sus mayores hallazgos. “Muchas de las top las descubrí así, y es algo que sigo sin modificar. Me gustaría ir por la vida mirando menos”, afirmaba.

“Richard, no puedo más del dolor. Que descanses en paz. Te amo y amaré siempre”, escribió esta tarde en Instagram María Fernanda Villaverde, una de las tantas representadas por Piñeiro, tras la confirmación de su fallecimiento.

Ricardo Piñeiro junto a Paula Chaves y otras modelos

En tanto, Paula Chaves había dicho ayer a eltrece, luego de la internación de Piñeiro: “Es un momento muy triste. Fue una persona muy importante en mi vida, mi descubridor, por decirlo de alguna forma. No nos hablábamos todos los días, pero siempre teníamos un encuentro, así que me pone muy triste la situación. Espero que esté en manos de Dios y que sea lo que tenga que ser (...) Él significa todo para mí, si él no me hubiera elegido, hubiera sido otro”.

Tiempo atrás, cuando este medio le consultó a Piñeiro sobre las modelos que más recordaba, este contestó: “Es imposible elegir pocas. Pero obviamente Mariana Arias, Karina Rabolini, Ginette Reynal, María Vázquez, Carolina Peleritti, Lorena Ceriscioli, Dolores Moreno, Ethel Brero. También fue icónica Raquel Mancini. Y por supuesto las actuales y exitosas Paula Chávez, Eva Bargiela, María del Cerro. Chicas emblemáticas, distintas”.

Ricardo Piñeiro junto a Paula Chaves y otras modelos

Los últimos momentos de Ricardo Piñeiro

El lunes, el reconocido exrepresentante fue encontrado con pocos signos vitales en su vivienda, tras la llamada de un amigo al 911 (Emergencias). Como primera medida se lo trasladó al Hospital Fernández y luego fue derivado. Como consecuencia del ACV tenía una insuficiencia respiratoria y renal, e hipotensión arterial.

El amigo de Piñeiro había realizado la llamada de urgencia luego de que el exrepresentante no contestara los llamados a su puerta. Alertados de esta situación, agentes de la Comisaría Vecinal 2A se trasladaron hasta la avenida Las Heras al 1600, donde el exrepresentante de modelos vivía desde hace siete años.

Al entrar lugar, los oficiales encontraron al denunciante y, tras franquear el acceso al departamento, hallaron al Piñeiro en grave estado. Fue entonces que llamaron a una ambulancia del SAME. Pese a los intentos por lograr una mejoría en su salud, finalmente el hombre falleció hoy en el Otamendi.

Ricardo Piñeiro junto a Ingrid Grudke y otras modelos

“El lunes pude entrar a verlo cinco minutitos y tuve la esperanza de que iba a poder zafar porque no lo vi tan mal. Pero bueno, conociéndolo, ya no hubiera soportado verse él mal o con algún vestigio de no poder tener movilidad. Estoy muy triste”, contó el diseñador César Juricich en TN. mientras lloraba.

A la vez que recordó que el mánager era “un tipo sano”, que se cuidaba en su alimentación y que había dejado el alcohol.

El diseñador detalló también que, cuando se enteró de que Piñeiro había sido trasladado de urgencia, se acercó a la clínica y el médico que atendía a su amigo le dijo que era “irreversible” el cuadro. “Por más de que uno pedía el milagro, uno no pierde las esperanzas nunca... Pero bueno, pobrecito”, cerró, conmovido.

LA NACION