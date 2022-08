Murió Robert LuPone, actor de Los Soprano y hermano de Patti LuPone, a los 76 años

Robert LuPone, conocido por su participación en la exitosa serie Los Soprano, murió el sábado 27 de agosto, a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por el MCC Theatre, un espacio fundado por el actor en su cuenta oficial de Instagram.

“Es con gran pesar que anunciamos que el codirector artístico fundador de MCC, Bob LuPone, falleció el sábado 27 de agosto después de una batalla de tres años contra el cáncer de páncreas”, expresa el escueto texto, que acompaña a una serie de fotografías del intérprete, desde sus años de juventud hasta el presente.

En página oficial de la compañía teatral, sus directivos Bernard Telsey y Will Cantler, compartieron, además, una extensa carta abierta a modo de despedida, en la que hacen hincapié en el extenso recorrido artístico de LuPone y en su calidad humana.

“Si bien la compañía aparentemente se formó para crear un nuevo trabajo para el escenario estadounidense, siempre fue la feroz necesidad de Bob de comprometerse con el arte, los artistas y la audiencia lo que nos animó e inspiró”, afirmaron. Y agregaron: “ Bob era una fuerza, un defensor, complejo en las formas más ricas, rebosante de un entusiasmo juvenil y profundamente sabio mientras miraba nuestras almas. Era nuestro mejor amigo ”.

LuPone, hermano de la leyenda de Broadway Patti LuPone, tuvo una extensa carrera tanto en teatro como en cine y televisión, pero será siempre recordado como el doctor Bruce Cusamano, el vecino y médico de la familia de Tony Soprano en la premiada serie Los Soprano.

Lupone junto a James Gandolfini en una escena de Los Soprano Captura de video

Había nacido el 29 de julio de 1946 en Brooklyn, Nueva York. Su madre, Angela Louise era ama de casa y su padre, Orlando Joseph, director de escuela. Su pasión por las artes comenzó a temprana edad, cuando a los 10 años vio a su hermana menor, Patti, bailar en un concierto de baile con una colorida falda de hawaiana. Después de decirle a su madre lo mucho que deseaba usar la falda, ella le dijo que si eso era lo que quería, entonces tendría que inscribirse en una clase de baile, lo cual hizo al año siguiente.

Comenzó tomando clases de tap después de la escuela antes de inscribirse en Martha Graham Studio, donde estudió con Antony Tudor, José Limon y la propia Graham, desde los 15 a los 18 años. Mientras estaba en la escuela secundaria, además de bailar y participar en el programa de teatro de la escuela, también se destacó en el oboe. “El problema de toda mi vida fue descubrir qué quería hacer”, dijo una vez .

El actor era hermano de la leyenda de Broadway Patti LuPone Captura de video

En 1968 terminó sus estudios de danza en la Escuela Juilliard, uno de los más respetados conservatorios de artes, situado en Nueva York. Su primer trabajo profesional fue en 1966, en la obra The Pajama Game de Westbury Music Fair, protagonizada por Liza Minnelli. En Broadway, hizo su debut en la producción de 1968 de Sweet Potato de Noel Coward, y posteriormente participó de Minnie’s Boys, The Rothschilds y The Magic Show.

En 1975, Bob fue elegido por Michael Bennett para interpretar a Al en A Chorus Line, pero después de que otro actor dejara la producción, Bob se dirigió al director y lo convenció de que estaba en condiciones de personificar a Zach, un personaje con mayor protagonismo. La puesta recibió 12 nominaciones a los premios Tony, incluida la suya como mejor actor de reparto.

Tras una década dedicada al baile y a los musicales, una lesión lo hizo cambiar de rumbo. Así, se convirtió en miembro del Actors Studio para perfeccionar sus habilidades como actor. Sin embargo, no llegó a conectarse con la filosofía en el estudio. En una discusión, una de las autoridades le dijo: “Bueno, si no te gusta, armá tu propio teatro”. Y eso fue lo que hizo .

Apenas unos años más tarde, LuPone estaba dando clases de actuación en la Universidad de Nueva York, donde uno de sus alumnos era Bernie Telsey. Juntos formarían Manhattan Class Company, conocida hoy como MCC Theatre. Bajo su liderazgo, MCC Theatre produjo espectáculos que incluyen Frozen, School Girls y Wit, ganador del premio Pulitzer. LuPone fue, además, director del programa de teatro en la New School for Drama de 2005 a 2011 y se desempeñó como presidente de la junta directiva de ART/Nueva York.

Mientras se desempeñaba como codirector artístico de aquel espacio teatral, LuPone continuó actuando, principalmente, en el escenario. En 1982 se puso en la piel del ex Beatle más carismático en la obra Lennon, en 1987 formó parte de Late Nite Comic, y luego vendrían Angels in America, A View from the Bridge, True West, A Thousand Clowns, The Tooth of Crime, Change Beds and Dance, Edgardo Mine y Zoya’s Apartment, entre otras recordadas puestas.

Su debut en el cine fue en la versión para pantalla grande de Jesucristo Superstar (1973), en el rol del apóstol Santiago. También participó de The Doors (1991), Una mujer infiel (2004), El maestro (2006), Cuando todo cambia y Juegos sádicos (2007).

En televisión, además de personificar al médico de la familia Soprano participó de Sex and the City, Guiding Light, Ally McBeal, La ley y el órden: intento criminal, Smash, Gossip Girl, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales y fue nominado a un Emmy diurno por su trabajo en All My Children.

Al actor, le sobreviven su esposa Virginia, su hijo Orlando, su hermana Patti y su hermano gemelo William.