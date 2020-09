Murió Stevie Lee, el actor de Jackass 3 y de American Horror Story

Stevie Lee, que participó de programas de lucha y de desafíos físicos como Jackass, fue encontrado sin vida esta semana

Stevie Lee, estrella de Jackass, American Horror Story, Baby Fever the Movie y Oz the Great and Powerful, fue encontrado sin vida en su casa esta semana. La noticia, que trascendió en las últimas horas, sacudió a sus excompañeros de trabajo que manifestaron su dolor en las redes sociales.

"Con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de Stevie Lee, más conocido como Puppet The Psycho Dwarf en los primeros días de TNA", publicó en Twitter la cuenta de Impact Wrestling, uno de los shows en los que trabajó Lee. "Enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares".

Por la situación económica de Lee al momento de su muerte, sus allegados organizaron una campaña para recaudar fondos y poder costear los gastos de su funeral. "Steve Puppet The Psycho Dwarf Lee Richardson falleció inesperadamente el miércoles 9 de septiembre de 2020 en su casa por la mañana", sostiene la publicación de la plataforma GoFundMe. "Era amado por muchos y tiene muchos amigos que eran familiares, fanáticos que lo adoraban, pero solo su hermano Jim se encargó de los arreglos finales", añade.

"Puppet puso sonrisas en todo el mundo con su actitud y estilo de vida incondicionales. Es una leyenda en el arte de Midget Wrestling. Necesita nuestra ayuda para darle una última despedida", continúa la publicación. "Por favor done lo que pueda, comparta sus recuerdos con todos y comparta esta recaudación de fondos para darle al Psycho Dwarf el mejor lugar de descanso posible. Todas las ganancias se entregarán a Jim Richardson para que se haga cargo de los servicios / costos de entierro. ¡Muchas gracias a todos y Puppet, te amamos hermano!".