“Muy cruel”: Sarah Jessica Parker reveló qué fue lo más duro de interpretar a Carrie Bradshaw en Sex and the City

Si hay un papel que marcó su carrera, ese es el de Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker interpretó a la escritora -que no solo marcó tendencia con sus reflexiones sobre el amor sino también con sus looks extravagantes- a lo largo de las seis temporadas de Sex and the City, las dos películas que llegaron al cine y la secuela And Just Like That… que acaba de estrenar su tercera temporada por la pantalla de Max. Y si bien es un personaje adorado para muchos, la actriz confesó que en sus comienzos fue bastante difícil encarnar a esta periodista por las críticas que recibió; muchas de las cuales la hicieron llorar.

Fue este miércoles en el podcast Call Her Daddy que la intérprete hizo referencia a los momentos más complicados que vivió cuando algunos comentarios negativos sobre ella y su personaje fueron “difíciles de escuchar”. Aunque a veces se frustraba por la “mala interpretación” de los espectadores sobre Carrie Bradshaw, eran “las cuestiones personales” las que realmente la afectaban. “Que hablen de mi físico era lo más difícil. Hablaban de cosas que no podía ni quería cambiar y que nunca había considerado cambiar, o incluso después de pensar: ‘¿Qué? ¿Alguien diría eso?’, aun así, no tenía ningún interés en cambiarlo”, recordó Parker en diálogo con Alex Cooper.

Sarah Jessica Parker habló de las críticas que recibió cuando comenzó Sex and the City

Para Sarah, hablar sobre su rostro y su cuerpo “no parecía una conversación real”. “No podía creer estar sentada en una habitación y que alguien me dijera: ‘Eres muy poco atractiva’. ¡Guau! Bueno, primero que nada, es duro de oír. Pero segundo, ¿por qué alguien siente que es necesario comentarlo?”, continuó.

Inmediatamente, la mujer de Matthew Broderick hizo referencia a una situación en particular que la hizo derrumbar por completo. “Me enteré de que una revista decía algo muy malo sobre mí, sobre mi apariencia y fue como un puntapié inicial. Pensé: ‘¿Por qué es un problema?’. Llamé a dos amigas... y lloré, porque me pareció que tenía un propósito”, reveló angustiada mientras confesaba que esa fue la única vez que se quebró. “Creo que fue una acumulación de una temporada de ese tipo de comentarios. Lloré porque me pareció muy cruel”, explicó quien delante y detrás de la pantalla es fanática de los stilettos.

Sarah Jessica Parker se puso en la piel de Carrie Bradshaw desde 1998 hasta 2004 en la serie Sex and the City. Luego, siguieron sus dos películas y actualmente volvió a calzarse sus zapatos en la secuela And Just Like That... Getty Images

Tras confesar que antes de Sex and the City estaba acostumbrada a las críticas respecto de su trabajo, la actriz aseguró que “no estaba preparada” para los cuestionamientos que también recibió sobre su vida personal. “Hasta ese momento, no se hablaba de mí... Solo se hablaba de mi trabajo (…). Participar en un programa de televisión probablemente fue una verdadera prueba para mis mecanismos para afrontar el stress porque no estaba preparada, y esto fue antes de las redes sociales. Así que realmente no estaba preparada para los comentarios públicos”, aseguró.

“Era realmente desagradable por momentos, porque la gente tenía opiniones que no eran sobre el trabajo. En ese momento, pensé que era una persona bastante segura pero eso realmente se pone en duda y a prueba cuando te filetean, de alguna manera”, remató sobre sus años más difíciles encarnando a uno de sus personajes más sublimes.