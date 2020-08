Nacha Guevara y su tensa relación con Moria Casán en el jurado de Cantando 2020

Nacha Guevara habló de su relación con sus compañeras en el jurado del certamen Cantando 2020

Los conflictos en la pista de Cantando 2020 no cesan. Los cruces entre los participantes y el jurado o entre los mismos miembros del jurado son moneda corriente todas las noches. Muy filosa y sin pelos en la lengua, Nacha Guevara habló al respecto y, tras aconsejar a Karina "La princesita" sobre este nuevo rol que está desempeñando en el certamen, hizo referencia a su polémica relación con Moria Casán.

"Karina siente que no la valoran, que su opinión esta desvalorizada porque le debaten mucho, le contestan mucho. Evidentemente ella lo tiene que revisar porque eso está arraigado en otro lugar y es ahí donde hay que trabajarlo", opinó Guevara -vía skype- en Los ángeles de la mañana.

Luego de entender la postura de La princesita, la actriz recordó cómo fueron sus primeros años como jurado en el Bailando. "A mí también me llegaba y me afectaba mucho cuando estaba en el Bailando. En ese tipo de enfrentamientos a mi me quedaban las manos temblando. Moria me apoyaba mucho, me agarraba la mano por debajo del escritorio. Pero es hasta agarrar el timing del programa, hasta sentirte como en casa", reveló.

Tras su comentario fue inevitable no hablar de su actual relación con "La One", la cual muchas veces se observa tensa en pantalla. "Yo la conozco mucho a Moria. En el Bailando estuve dos años sentada al lado y compartimos mucho. Después compartimos una obra de teatro y siempre hemos estado en contacto y hablando de cómo estamos. Está todo bien entre nosotras", señaló Nacha y dio a entender que el ida y vuelta que se ve en pantalla es un juego. "Moria lo sabe jugar mejor que nadie, es una experta en eso", advirtió.

Las diferencias entre los miembros del jurado son parte del juego en Cantando 2020 02:17

En cuanto a las críticas que recibe por sus "devoluciones de maestra ciruela", Guevara disparó: "Para dar master class hay que saber, ¿hay alguna duda de eso?". Sin embargo, enseguida se despejó del conflicto y aseguró que Moria fue un gran sostén en su vida. "El último día que hablamos largo fue hace ocho días para su cumple; yo personalmente no tengo nada. Tengo que agradecerle que ha estado en momentos difíciles de mi vida con mi hijo. Eso lo hace solamente buena gente y buenos amigos", indicó dando a entender que sus cruces al aire son parte del show.

La jurado del reality de canto de eltrece también hizo referencia al episodio que hace unos días tuvo en la pista con Laurita Fernández, cuando opinó sobre "la larga lista de novios de la conductora". "Hablamos en privado. Entendí que es algo que no le gustó y no va a volver a suceder. Yo no estoy en la vida para joder a las personas. Después me quedé pensando: '¿cuál es el problema de tener muchos novios?'", lanzó entre risas.

Sin embargo, al parecer su lista de "rivales" no se limita al certamen. Según Ángel de Brito, tanto Jorge Lanata como Beto Casella siempre le pegan duro. "¿Por qué? La última vez que lo vi a Lanata fue en Ideas. Nos llamaron para hacer una cosa juntos, tuvimos una reunión muy agradable, se le ocurrieron muchas ideas y ahí descubrí que era culto. Pero no sé que tiene conmigo. Con la que nos está cayendo, todo pasa de largo", reflexionó en referencia a la pandemia de coronavirus.

En cuanto a Beto Casella, reveló: "Él está enojado hace mucho, creo que de la época del Bailando. Después lo encontré en un aeropuerto y estuvo todo bien. Hay muy pocas personas que son iguales delante o detrás de cámara. Yo tiendo a regirme por lo que sucede detrás de cámara. Si no es como en las redes, donde dicen cualquier cosa y viene el efecto manada", concluyó Nacha Guevara.